FIA USAC 2025: “La ciudad de las fieras” y “Las mejores familias” se presentarán en Guatemala

El Festival Internacional de Arte de la Universidad de San Carlos (FIA) dedicará el martes 26 a Colombia y Perú. Comenzará con la película La ciudad de las fieras, del director colombiano, Henry Rincón, coproducida por RTVC ganadora en 2021 del Warnermedia Ibero-American Feature Film Award, en el Miami Film Festival. La historia narra la vida de Tato y de sus amigos Pitu y La Crespa, quienes buscan resistir y encontrar una alternativa distinta a la muerte y el crimen a través del arte del hip hop y las batallas callejeras de improvisación.

Tato debe huir de su barrio. Su única opción es salir de la ciudad, y vivir con Octavio, su abuelo, un floricultor, al que no conoce y quien desea heredar su tradición campesina. Dos generaciones, dos modos de vida y una continua sensación de pérdida, muerte y soledad marcan la vida de Tato en su lucha por sobrevivir y encontrar su propia identidad.

La jornada tendrá las obras de la ilustradora Issa Watanabe es peruana de raíces japonesas. Esta exposición es sobre el tema de la migración que ha trabajado con seres antropomorfos. Estas ilustraciones son parte de su libro Migrantes, el cual ha sido traducido a 17 idiomas.

El cierre de la actividad de ese día será con la presentación de la película Las mejores familias. Esta proudicción peruana habla de Luzmila y Peta, dos hermanas que trabajan como criadas para Alicia y Carmen, dos señoras aristócratas de Perú. Ellas son consideradas como parte de la familia o, al menos, eso es lo que parece. Pero un día, mientras la ciudad es tomada por violentas protestas, una celebración de cumpleaños reúne a todos los miembros de las familias. Un secreto guardado desde hace mucho tiempo por ambas familias es revelado, explotando así la burbuja de su perfecto mundo aristocrático para siempre.

Fecha

Martes 26 de agosto

Hora

10 horas

Conferencia motivacional por la Embajada de Colombia

10.30

Proyección de la película La ciudad de las fieras



12 horas

Entrada de reconocimiento a la Embajada de Colombia

16 horas



Exposición artística Migrantes, de la artista peruana Issa Watanabe, a cargo de la Embajada de Perú.

17 horas

Entrega de reconocimientos a la Embajada del Perú.

18 horas

Presentación de la película Las mejores familias. Con el apoyo de Cinemateca Universitaria Enrique Torres.

Lugar

Paraninfo Universitario, 2a. Ave. 12-40 zona 1.

Precios y localidades :

Gratuito

*Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico: quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt