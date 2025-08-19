FIA USAC 2025: El Salvador abrirá la feria con arte y gastronomía tradicional

Anualmente, la Feria Internacional de Arte de la Universidad de San Carlos (FIA) ofrece diversas actividades con participación de países invitados.

Para el 2025, la agenda incluirá a El Salvador, Perú, Colombia, Ecuador y Guatemala. Entre el lunes 25 y el sábado 30 de agosto se celebrará una fiesta dedicada al arte, la arqueología, el cine y la gastronomía.

La FIA se realiza desde el 2014, y una de sus finalidades es que cada actividad sea gratuita. El escenario en el que se desarrolla es el Paraninfo Universitario.

La historia del Paraninfo comenzó el 20 de octubre de 1864, cuando Pedro de Aycinena, en nombre del presidente Rafael Carrera, colocó la primera piedra. Ahí se edificó la Escuela Normal, inaugurada el 19 de enero de 1875.

El 13 de febrero de 1880, el general Justo Rufino Barrios destinó el edificio a la Facultad de Medicina. Los terremotos de 1917 y 1918 lo destruyeron, por lo que el ingeniero y arquitecto Carlos Malau diseñó el nuevo edificio, que albergó a la Facultad de Medicina y al Paraninfo. Desde 1975 funciona como el Centro Cultural Universitario, y en el 2002 se convirtió también en sede de la Dirección de Extensión Universitaria, el Canal TV-USAC, la Radio Universidad y la Escuela Superior de Arte.

Fecha

Lunes 25 de agosto

Hora

9 horas

Presentación de Banda de Guerra del Instituto Central y Banda Latina del Colegio Cultural de Las Américas



10 horas

Acto de Inauguración por el Embajador de El Salvador, Hugo Nelson Rodríguez.

11 horas

Capítulo II Miniserie: Las Pupusas. Una miniserie que muestra un famoso plato tradicional salvadoreño, una historia compuesta de métodos, diversidad, amabilidad y amor incondicional que incluye tanto una experiencia gastronómica como una herencia.

12 horas

Presentación y degustación platos tradicionales salvadoreños.

15 horas

Presentación de Primera huella, una exposición de escultura, dibujo y pintura del artista salvadoreño Gabriel Garay. El artista trabaja chatarra y acero inoxidable, además de presentar una serie de pinturas de gran formato que muestran iglesias representativas de El Salvador.



16 horas

Entrega de reconocimiento a la Embajada de El Salvador.

Lugar

Paraninfo Universitario, 2a. Ave. 12-40 zona 1.

Precios y localidades :

Gratuito

