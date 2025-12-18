Fiesta de la Luz: una celebración en el solsticio de invierno

La Fiesta de la Luz se celebra durante el solsticio de invierno, o en la fecha más cercana a este. En Guatemala, la Antigua y Mística Orden Rosae Crucis, conocida internacionalmente como la Orden Rosacruz A. M. O. R. C., llevará a cabo esta actividad el 20 de diciembre. El evento está abierto a miembros, así como a amigos y simpatizantes.

Esta celebración conmemora la expansión de la conciencia y el triunfo de la luz interior sobre la oscuridad, mediante una ceremonia que enfatiza la reflexión, la fraternidad y el retorno simbólico de la luz. La actividad incluirá una cena especial.

Esta organización, presente en todo el mundo, es una fraternidad no sectaria integrada por hombres y mujeres dedicados a la investigación, el estudio y la aplicación práctica de las leyes naturales y espirituales. Su propósito es ayudar a las personas a vivir en armonía con las fuerzas cósmicas creativas y constructivas, con el fin de alcanzar salud, felicidad y paz.

¿Qué es el solsticio?

Los solsticios son los momentos del año en los que el Sol alcanza su mayor o menor altura aparente en el cielo, y la duración del día o de la noche es la máxima del año, respectivamente.

Es importante saber que la cantidad de luz que recibe cada parte del planeta varía durante todo el año. La palabra solsticio proviene del latín solstitium, que significa “sol quieto”, y ocurre en dos momentos del año: entre el 20 y el 21 de junio, y entre el 21 y el 22 de diciembre.

En el hemisferio norte, el solsticio de diciembre marca el inicio del invierno, cuando los días comienzan a alargarse gradualmente. Por esta razón, muchas culturas lo han celebrado durante siglos como una etapa de renacimiento.

En cambio, en el hemisferio sur, como en países ubicados al sur del ecuador —por ejemplo, Argentina— se celebra el solsticio de verano. En diversas culturas se realizan rituales especiales para conmemorar este día.

El sitio de National Geographic explica que los escandinavos celebraban el Yule, una fiesta de varios días para conmemorar el regreso del dios Sol. En Gran Bretaña, los druidas festejaban el solsticio cortando muérdago.

Ciertas celebraciones ancestrales del solsticio aún perduran. En algunas regiones de Guatemala se llevan a cabo ceremonias entre pueblos indígenas. Los mayas, por ejemplo, estudiaban la rotación solar y las estrellas con fines agrícolas.

Fecha:

Sábado 20 de diciembre

Hora:

17 horas

Lugar:

Centro Cultural Rosacruz, . 7-15, Zona 4, Interior 3.

Precios y localidades:

Q125 por persona, incluye ceremonia y cena

Entradas:

Pueden depositar en la cuenta monetaria de CHN a nombre de Centro Cultural Rosacruz, número 0205 3018 7196 y enviar su boleta con su nombre, correo electrónico y teléfono de contacto al whatsapp 4280-8788.

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí.