Fray Augusto Rafael Ramírez Monasterio: los detalles de la ceremonia de su beatificación

Se acerca el día de la beatificación de Fray Augusto Rarmírez Monasterio y los preparativos para ese 7 de noviembre avanzan según lo previsto, según aseguró Fray Edwin Alvarado, rector del templo San Francisco y vicepostulador de la causa de la beatificación, durante una reunión celebrada la mañana del sábado 17 de octubre en la Parroquia Nuestra Señora de Candelaria.

El trabajo de preparación para este acto en el que la iglesia católica reconoce los méritos de quien se convertirá en el primer beato nacido en Guatemala, comenzaron a partir del jueves 22 de enero de 2026, cuando el papa León XIV autorizó al cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, la promulgación del decreto que reconoce el martirio del sacerdote franciscano guatemalteco.

El acto de beatificación

Fray Edwin explica los pormenores de la misa en la que se celebrará el acto. Señaló que esta comenzará como todas las Eucaristías. Sin embargo, precisamente, cuando se pronuncie el Señor ten piedad, se hará una pausa y comenzará la ceremonia de beatificación.

El cardenal Marcello Semeraro presidirá la misa y el arzobispo de Guatemala, monseñor Gonzalo de Villa, presentará la causa y pedirá que Fray Augusto sea inscrito en el libro de los beatos.

Luego, se presentará una pequeña biografía de Fray Augusto. Después, el Cardenal José Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara México, quien fue designado por el Sumo Pontífice, leerá el decreto en latín, aprobado por el Papa. "A través de este decreto que leerá el cardenal declarará beato a Fray Augusto. Entonces, se podrán develar dos imágenes con la foto oficial que estarán a la par del altar", detalla Fray Edwin.

En el acto se presentará una reliquia del beato, que según detalla Fray Edwin es un fragmento de tres centímetros de alto por tres de ancho de la clavícula de Fray Augusto. "Se iniciará la peregrinación, se le entregará la reliquia al Cardenal. Él la recibirá, la colocará en el altar, la incensará y él mismo le dará culto público y dirá: 'a partir de ahora puede tener culto público'", expone.

Posteriormente, se cantará el himno de Gloria . Entonces llegará la oración colecta, que, según especifica, también amerita de otro decreto en latín.

La designación del Cardenal José Francisco Robles Ortega ha sido recibida con alegría en México. Según señala Fray Edwin, "ya se recibió la carta del Papa y se publicó, y hay un boom bastante grande. No saben cuántos medios de comunicación me han llamado".

Preparativos y afluencia

En cuanto a cómo se preparan las instalaciones de la finca Florencia, donde se realizará la beatificación, el padre Edwin indicó que se estará trabajando toda la semana previa para que todo esté listo para recibir a las aproximadamente 20 mil personas que esperan. "Se está preparando el terreno, no se va a hacer mayor cosa porque ahorita que ha llovido, ha salido más grama y esto hace bien, porque no hay polvo, ni lodo. Solo se aplanó un poquito porque la tarima mayor amerita estar a nivel", apunta. Asegura que también se prepara el espacio del coro que estará integrado por 100 personas.

De acuerdo con la información con la que cuenta Fray Edwin, se esperan delegaciones de distintas localidades del país. "Vienen de Puerto Barrios, Quiriguá, de las Verapaces, del Quiché y de municipios de Guatemala", detalla. Además, se tiene previsto el arribo de personas de Estados Unidos que conocieron a Fray Augusto. Añade que llegarán medios de comunicación de México y del Vaticano, ya que por ser una misa pontificia debe transmitirse inmediatamente.

Fray Edwin confirmó la presencia de autoridades como la Vicepresidenta Karin Herrera, representantes del Congreso de Guatemala y del Parlamento Centroamericano. Algunos de ellos, refirió, conocieron personalmente a Fray Augusto.

Por el momento se ha confirmado la presencia de 27 obispos, 17 de ellos de Guatemala. Además, indicó que los sacerdotes deben llegar vestidos de blanco y que a ellos se les obsequiará una estola conmemorativa. "Hemos mandado a hacer 500 estolas", puntualiza.

El ingreso al lugar comenzará a las 7 horas y se solicitará a los asistentes entrar despacio por cuestiones de seguridad. La misa comenzará a las 10 horas

Fray Edwin comenta que se ha tenido reuniones con los alcaldes de Santa Lucía Milpas Altas, San Lucas y Mixco, además de con la Gobernadora Departamental, bomberos y Conred para coordinar acciones de seguridad en el lugar.

Ubicación de la Finca Florencia