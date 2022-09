“Fue un error”: influencer británico Oli London se disculpa por abusar de cirugías para parecerse a popular cantante de K-pop

Incluso, Oli London llegó a decir que se identificaba como una persona coreana y se consideraba alguien “transracial”, es decir, que se asocia con otra raza diferente a la de su ascendencia biológica.

Ahora, el pasado 29 de agosto, el influencer de casi 63 mil seguidores en Youtube subió un video a esa plataforma, en donde se disculpaba por lo que le hizo a su cuerpo, en su afán de convertirse en Jimin.

“Fue un error por mi parte tratar de emular a Jimin de una manera tan obsesiva. Ahora me doy cuenta de que no fue lo correcto”, dijo London.

Aseguró en el video que tiene “problemas de identidad”, debido a que en su adolescencia sufría de bullying en su escuela, lo que ocasionó que se sintiera “solo y poco querido”.

“Eso ha sido un factor importante para que me operara, para que fuera infeliz y para que canalizara mi amor hacia Jimin”, dijo el influencer.

Oli London también aseguró que se casó recientemente, lo que lo ayudó a crecer como persona y “darse cuenta de que lo que hacía estaba mal”.

“Realmente traté de modelarme en esa persona, porque pensé que eso me haría feliz. No puedo ser otra persona. Sólo necesito amarme a mí misma. He empezado a amarme de verdad”, indicó.

Junto a su video, que actualmente tiene más de 67 mil reproducciones, subió a sus otras redes sociales un comunicado en donde se disculpa por sus acciones.

En el comunicado, Oli London también se disculpa con el cantante Jimin y con la comunidad asiática.

“Me disculpo con cualquier miembro de la comunidad asiática que alguna vez me haya malinterpretado o malentendido o que haya pensado que quizás estaba demasiado obsesionada con Jimin”, afirma el escrito.