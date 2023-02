Gaby Moreno y su destacada trayectoria como cantautora

Desde entonces, ha destacado con su música. La cantautora interpreta blues, jazz, soul y R&B. Y canta en inglés, francés y portugués.

Es embajadora del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) desde 2020.

En 2017 estuvo nominada en los Grammy con su álbum Ilusion. Y en 2021 estuvo nominada en los Latin Grammy en la categoría a Mejor canción tropical con Bolero a la Vida.

Ya en 2013 había ganado el Latin Grammy Latino como Mejor artista nuevo, convirtiéndose en la primera connacional en recibir un galardón que otorga la Academia Latina de la Grabación.

Gaby también ha compartido escenario con grandes luminarias como Hugh Laurie, Andrea Bocelli, Bono (U2), Natalia Lafourcade, Mon Laferte, Ximena Sariñana, Kany García y con el también destacado guatemalteco Ricardo Arjona, entre otros.

Fue la única latina e invitada de honor en homenaje a David Bowie en la celebración donde hubiera cumplido 75 años.

Nominación al Grammy 2023

La cantautora guatemalteca Gaby Moreno fue postulada en la categoría Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo con Alegoría, su séptimo disco de estudio. Esta vez compite con el cubano Cimafunk (El alimento), el argentino Fito Páez (Los años salvajes), el uruguayo Jorge Drexler (Tinta y tiempo), la chilena Mon Laferte (1940 Carmen) y la española Rosalía (Motomami).

Alegoría se lanzó en abril de 2022 y Gaby incluyó 11 canciones en inglés y español. Además, la cantautora nacional explora temáticas como el amor, la nostalgia, la desolación y la esperanza. Con este disco recorrió 10 países y 29 ciudades en una gira por Europa.

La artista guatemalteca también fue nominada este año 2023 en los premios Guild of Music Supervisors en la categoría Mejor Canción Escrita y/o Grabada para una Película con A Song In My Heart, canción que compuso y que interpreta en The Valet, producción del comediante mexicano Eugenio Derbez. En esta categoría compite, entre otros, con Lady Gaga, Rihanna y Taylor Swift.

Premios

La cantautora guatemalteca Gaby Moreno acumula varios galardones, entre los que destacan:

Premio del Concurso de Composición de John Lennon, con su tema Escondidos, primero en la categoría Latina, en 2006.

Artista Indie favorita de los premios American Latino, de American Latino TV, en 2010.

Premio Comet de Los Angeles Women in Music en 2012.

El Latin Grammy en la categoría mejor artista nuevo lo obtuvo el 21 de noviembre de 2013.

En octubre de 2014 obtuvo un reconocimiento en la gala de los Premios Luna del Auditorio, por haber ofrecido el mejor show de Blues y Jazz en México, junto al actor y músico británico Hugh Laurie y la Copper Bottom Band.

La presencia de Gaby Moreno en producciones de cine y TV

Sus canciones han acompañado diferentes anuncios, series de T.V., y películas, entre otros.

Have Yourself a Merry Little Christmas sale en uno de los episodios de una serie de Netflix titulada Partner Track.

Cucurrucucú Paloma suena en uno de los capítulos finales de la serie Orange is the other Black, de Netflix.

También hizo toda la composición de la banda sonora de la película Lenguage Lessons (Apple TV).

En La Llorona, la película del cineasta guatemalteco Jayro Bustamante, hizo una adaptación de la canción La Llorona y es parte de esa tan galardonada producción.

Tuvo la oportunidad de crear el tema musical de la serie Parks and Recreation de la NBC, que le valió la nominación al Emmy.

Canta y actúa en un episodio de El gabinete de curiosidades, la serie de Guillermo del Toro disponible en Netflix. La cantautora guatemalteca apoyó con Mal hombre, un tema escrito por Lydia Mendoza, una cantante y guitarrista que fue muy exitosa en las décadas de 1930 y 1940. Dreams In The Witch House (Sueños en la casa de la bruja) es el capítulo en el que actúa y está basado en una historia que escribió H.P. Lovecraft, el reconocido autor de historias de fantasía y terror, en 1932.

En 2022 escribió junto a Heitor Pereira la canción ¿Por qué te vas? y la interpretó en la película El gato con botas – el último deseo.

Song In My Heart es la canción que compuso e interpreta en The Valet, producción del comediante mexicano Eugenio Derbez, por la cual está nominada a los Guild of Music Supervisors 2023 en la categoría Mejor canción escrita y/o grabada para una película.

Con información de Keneth Cruz.