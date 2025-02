¿Gene Hackman murió por intoxicarse con monóxido de carbono? Las hipótesis de la Policía

Durante la tarde del pasado miércoles 26 de febrero, el actor y escritor estadounidense, Gene Hackman, ganador de dos premios Óscar y cuatro Globos de Oro, fue encontrado muerto por la policía junto a su perro y su esposa, la pianista Betsy Arakawa, dentro de su vivienda en el condado de Santa Fe, Nuevo México.

De acuerdo con el periódico estadounidense, Santa Fe New Mexican, actualmente se desconoce la causa de la muerte de la legendaria estrella de Hollywood; sin embargo, el sheriff del condado, Adán Mendoza, confirmó que por el momento "no se sospecha de ningún crimen", aunque la policía ya tiene contempladas algunas hipótesis.

“Gene Hackman, espero que la leyenda descanse en paz porque fue un grande de todos los tiempos. Hasta ahora se trata de una investigación en curso, pero en este momento no creemos que haya habido ningún delito, todo lo que puedo decir es que estamos a la espera de que se apruebe una orden de registro”, señaló Mendoza.

"Nos encontramos en medio de una investigación preliminar de muerte, pero quiero asegurarle a la comunidad que no hay peligro inmediato para nadie", agregó el sheriff de Santa Fe, quien le mencionó al medio New Mexican que una de las especulaciones es que probablemente haya sido por envenenamiento por monóxido de carbono.

Hasta el momento, la especulación sobre el envenenamiento por monóxido de carbono es una de las principales hipótesis dentro de la investigación en la muerte del actor Gene Hackman, tomando en consideración que las fugas de estos gases se han vuelto letales en decenas de viviendas ubicadas por todo el territorio de los Estados Unidos.

Los síntomas más comunes de intoxicación son: Dolor de cabeza, mareo, debilidad, náuseas, vómitos, dolor en el pecho y confusión; sin embargo, las personas que están durmiendo o que han estado tomando bebidas alcohólicas pueden morir sin presentar síntomas, por lo que se cree que eso fue lo que pasó con la estrella de Hollywood.

Según el Control de Envenenamiento en Nuevo México, intoxicarse por monóxido de carbono es común durante los meses de invierno, debido a que la gente comienza a depender de los calentadores para abrigarse; y ante esta situación, el Departamento de Salud reportó 73 muertes relacionadas con esa intoxicación entre el 2019 y el 2023.

"Cualquier persona que experimente síntomas de intoxicación por monóxido de carbono debe respirar aire fresco inmediatamente. Se recomienda abrir todas las puertas y todas las ventanas, además de apagar los aparatos que queman combustible y posteriormente evacuar el edificio o la vivienda", añadió la Universidad de Nuevo México.

No obstante, a pesar de la hipotésis principal relacionada al envenenamiento por monóxido de carbono, en redes sociales ha surgido una nueva versión en donde se menciona un aparente "pacto suicida", aunque por el momento todas son especulaciones, tomando en cuenta que aún no hay información oficial sobre las causas.

La industria del entretenimiento se encuentra a la espera de los resultados forenses y la intoxicación por monóxido de carbono, originada por alguna falla en la calefacción, es la que tiene más sentido, debido a que el condado de Santa Fe se encuentra en medio de una "ola polar" y la temperatura en la región se mantiene a °-6 centígrados.

