Gerardo Ortiz y el CJNG: los detalles del caso que derivó en una multa millonaria

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Gerardo Ortiz y el CJNG: los detalles del caso que derivó en una multa millonaria

El intérprete de regional mexicano Gerardo Ortiz debe pagar una multa millonaria en los primeros días de abril 2026.

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Artist composer creating a new song on his electro guitar in studio, recording tracks in control room using mixing console and amplifier. Songwriter creates new music for his album. Camera B.

Gerardo Ortiz deberá pagar sanción tras caso vinculado con el CJNG. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Gerardo Ortiz Medina, intérprete de regional mexicano deberá pagar US$1.5 millones (equivalentes a unos Q11.7 millones) como multa en California, Estados Unidos.

Esta cantidad fue determinada por jueza Maame Ewusi Frimpong quien desestimó la petición de la defensa del cantante para reducir la cantidad a US$250 mil (Q1.95 millones). Milenio destacó que el cantautor nacido en Pasadena, California además de pagar esta multa tiene tres años de libertad condicional supervisada tras declararse culpable de trabajar con una empresa ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). 

En febrero pasado, el líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", uno de los capos más buscados por EE. UU., fue abatido durante un operativo con fuerzas federales, según confirmaron fuentes del Gobierno de México.

Se le relacionó que el cantante ofreció varios conciertos en Aguascalientes. Las presentaciones fueron organizadas por José Ángel del Villar, en colaboración con la empresa Gallística Diamante, propiedad de Jesús Pérez Alvear; ambas entidades habían sido señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como piezas clave en el supuesto lavado de dinero para el CJNG.

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El líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", fue abatido en México. (Foto Prensa Libre: DEA y AFP) AME7519. BOGOTÁ (COLOMBIA), 22/02/2026.- Fotografía tomada a través de rastreo de redes del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Oseguera alias El Mencho, uno de los capos más buscados por EE.UU., fue abatido durante un operativo con fuerzas federales, según confirmaron a EFE este domingo fuentes del Gobierno de México. EFE/ Rastreo de Redes /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

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El FBI determinó que Ortiz recibió aproximadamente 1.5 millones de dólares por estas presentaciones.  Del Villar fue sentenciado a cuatro años de prisión.

Tras su colaboración con la justicia, la defensa de Gerardo Ortiz ha manifestado preocupación por la integridad del cantante.

La última publicación del artista solo dice "Abril se viene fuerte" y anuncia los próximos conciertos que tendrá en Estados Unidos y México.

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En 2021, Billboard destacaba que incluso antes de que le cambiara la voz, Gerardo Ortiz sabía que quería ser músico. "A los 8 años, mientras actuaba en una fiesta de bautizo en Sinaloa, México, un ejecutivo discográfico le preguntó si quería grabar su primer álbum. Desde entonces, ha contribuido a transformar el género regional mexicano creando una fusión musical de corridos provocativos y baladas rancheras emotivas con bachata, música urbana y narcocorridos", describía el artículo.

Desde entonces el artista mexicano-estadounidense ha alcanzado primeros lugares con su música y también ha sido nominado a premios. Actualmente tiene más de 15 años de carrera artística.

"Mi música cobró fuerza a ambos lados de la frontera porque mi movimiento era diferente. Cantaba corridos y sonaban mucho en la radio, lo que sorprendió a muchos. Han sido años de altibajos. He tenido muchos éxitos, pero también me he enfrentado a controversias y muchos desafíos", dijo al cumplir 10 años de su proyección artística.

"El antiguo Gerardo no era consciente de lo que escribía. Escribía en el momento, lo que me venía a la mente. Grababa la canción sin cuestionar la letra, y listo. Ahora me tomo mi tiempo para escribir. Sé lo que quiero escribir, lo que quiero modificar, y he aprendido a controlar mejor el proceso. En general, soy mejor narrador. Pero a veces, echo de menos esa espontaneidad, porque antes me arriesgaba con mis letras. Hay momentos en que vuelve ese antiguo Gerardo, y es un buen equilibrio", dijo el artista entonces.

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

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