Gisele Bündchen y la boda secreta con Joaquín Valente

La modelo brasileña estuvo casada durante 13 años con Tom Brady, mariscal de campo retirado de la NFL, de 48 años. La pareja se divorció en el 2022.

Gisele Caroline Bündchen desfiló por primera vez en 1998 y rápidamente se convirtió en una supermodelo y es de las mejores pagadas en el mundo. En el 2000 apareció en la portada de Vogue en más de 30 países. Fue ángel de Victoria´s Secret de 1999 a 2006. Ha sido Embajadora de Buena Voluntad del Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente desde 2009, según una nota de revista People.

Gisele Bündchen y Joaquín Valente se casaron el 3 de diciembre, en Surfside, Florida, según publicó la revista People.

Valente es instructor de jiu-jitsu.

De acuerdo con fuentes cercanas, la modelo está “cansada de toda la atención sobre su vida privada”.

Por esa razón, fue una boda íntima y el evento fue pequeño y privado, según una de las fuentes.

Bündchen comparte con Brady un hijo de 16 años, Benjamin, y una hija de 13, Vivian. A principios de este año, tuvo un bebé con Valente.

Algunos de los comentarios de allegados, citados por medios internacionales, son los siguientes:

“No quería nada exagerado ni hacer del acontecimiento un hecho público”.

“Gisele solo desea hacer las cosas a su manera”.

“La actitud tranquila y reservada de Joaquín encaja con la situación actual de Gisele”.

“Está feliz de volver a estar casada y dedicarse a la maternidad”.

Recientemente apareció en una actividad en Florida.