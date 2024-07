Desde el pasado 20 de junio, la cantautora colombiana Greeicy, evidenció su alegría tras presentar A veces a besos, su nuevo sencillo y la primera pieza que incluirá en su próximo álbum.

De acuerdo con la artista, con esta canción presenta pinceladas de lo que incluirá en la producción discográfica que trabaja en la actualidad y con la que regresó a los estudios.

De forma paralela a la creación de nuevas canciones, Greeicy se encuentra de gira con Greeicy-Yeliana World Tour, la cual le ha brindado momentos significativos, conexión con sus admiradores y éxito total en cada ciudad que ha visitado.

La artista colombiana conversó recientemente con Prensa Libre, compartió detalles de su nuevo sencillo, de la producción discográfica en la que trabaja, de la gira que promociona con la que este viernes 5 de julio comienza con nuevas fechas y con la que tendrá la oportunidad de presentarse en Guatemala y cantar especialmente para el público local.

El nuevo sencillo de Greeicy

De acuerdo con la cantautora colombiana, A veces a besos es un reguetón romántico que narra la historia de un amor secreto e ilícito en la que expresa con pasión la complicidad y el deseo que existe entre dos personas que, ante el mundo, son solo amigos, pero en secreto se aman.

“Esta es una historia bonita y divertida, además muy real porque quizás pueda entenderse como amor prohibido, pero la canción interpreta mucho esos tipos de amor”, afirmó Greeicy.

“Creo que todos en la vida, de una u otra manera hemos empezado así nuestras relaciones. Por ejemplo, a mí esta canción me hace pensar en ¿cuántos besos no se quedan en miradas? o ¿En qué momento nos vamos a besar de verdad?”, agregó.

Según Greeicy, A veces a besos resalta cuántos besos se quedan en una mirada, capturando la intensidad y la emoción de la situación y habla de esos besos que siempre llevan a algo más, que incluso, describen la dulzura y el anhelo de un amor escondido.

“También siento que las relaciones, no todas, pero por lo general, al principio son un poquito como que para el mundo seguimos siendo amigos, pero a solas es otra cosa. Y no necesariamente tiene que ser un amor ilícito o una infidelidad, sino que hay mucha gente que tiene relaciones ocultas por miedo a lo que piense el mundo, por miedo a lo que piense la familia, porque son dos personas que se supone que no deberían estar juntos”, añadió.

La cantautora colombiana Greeicy promociona “A veces a besos”, su reciente sencillo. (Foto Prensa Libre: Cortesía Greeicy)

La cantautora colombiana enfatizó que la canción fue producida por el talentoso Ovy on the Drums y escrita por Keytin. Además, formará parte de su próximo álbum.

“Siento que la canción a todos nos pega, porque nos ha pasado, porque nos está pasando o porque nos va a pasar y eso es una cosa natural del ser humano. Además, varias personas me han hablado de la canción porque se sienten identificado de diferente manera”, dijo.

El concierto de Greeicy en Guatemala 2024

La cantautora colombiana comienza este viernes 5 de julio una nueva etapa de Greeicy-Yeliana World Tour, una gira que le permitirá llegar a Guatemala.

De acuerdo con la artista, su concierto en el país se realizará el viernes 6 de diciembre en la capital y reveló que ofrecerá un espectáculo especial para sus admiradores locales.

“Me encanta que en Guatemala ya estén haciendo planes para asistir a mi show, así que aprovechen y vayan, porque claro, así alcanzan a darse ese beso o todos los que quieran y puedan”, comentó.

La cantautora colombiana Greeicy ofrecerá concierto en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Cortesía Greeicy)

Durante la conversación Greeicy enfatizó el agradecimiento que tiene con el público guatemalteco debido a todo el apoyo y cariño que le han brindado. “Aprovecho este espacio para enviar un saludo a esos seguidores guatemaltecos que han estado pendientes de mi carrera. Gracias por esa manera tan linda y positiva de disfrutar este lanzamiento, especialmente gracias por ser parte de mi camino, por ser parte de mi carrera, por permitirme después de tantos años seguir acompañándolos con mi música”, concluyó.

Fechas de Greeicy-Yeliana World Tour