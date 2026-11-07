Guatemala celebra la beatificación de fray Augusto Ramírez Monasterio, 43 años después de su martirio

Guatemala vivió este sábado 7 de noviembre una jornada histórica para la Iglesia católica con la beatificación de fray Augusto Rafael Ramírez Monasterio, cuyo testimonio de fe y compromiso con los más necesitados fue reconocido oficialmente por el Vaticano.

La ceremonia, celebrada en la Finca Municipal Florencia, marcó un acontecimiento histórico para la Iglesia guatemalteca. Fieles provenientes de distintos puntos del país se congregaron para participar en la ceremonia eucarística, que coincidió con el aniversario número 43 de su asesinato.

La actividad fue presidida por el cardenal José Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, México, quien participó como delegado del papa León XIV para proclamar beato al religioso guatemalteco, y por el arzobispo metropolitano de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala, Gonzalo de Villa y Vásquez, S. J.

La jornada reunió a autoridades religiosas, sacerdotes, religiosos franciscanos, familiares del nuevo beato y feligreses que acompañaron el reconocimiento de quien dedicó su vida al servicio pastoral.

Fray Edwin Alvarado, vicepostulador de la causa de beatificación, dio lectura al decreto pontificio del Vaticano.

“Después de haber consultado al Dicasterio de las Causas de los Santos, con nuestra autoridad apostólica, concedemos que el venerable siervo de Dios, Augusto Rafael Ramírez Monasterio, presbítero, profeso de la Orden de Frailes Menores y mártir, valiente defensor de los más desfavorecidos y firme defensor de la dignidad humana, promotor de la luz del Evangelio y ministro de la reconciliación sacramental, sea llamado en adelante beato. Asimismo, concedemos que su memoria litúrgica pueda celebrarse cada año el 7 de noviembre, día de su nacimiento al cielo, en los lugares y según las modalidades establecidas por el derecho. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dado en Roma, el 14 de septiembre de 2026, fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, segundo año de nuestro pontificado. León XIV”, dijo.

“Fray Augusto Rafael Ramírez Monasterio ha sido inscrito en el nombre de los beatos”, finalizó.

Develan la imagen del nuevo beato fray Augusto Rafael Ramírez Monasterio. pic.twitter.com/SNmnt9XNfv — Prensa Libre (@prensa_libre) November 7, 2026

"Se llegó el día en el que la iglesia se pronuncia y lo eleva a los altares", dijo el Cardenal José Francisco Robles Ortega, durante la beatificación de Fray Augusto Rafael Ramírez Monasterio.

La ceremonia, celebrada en la Finca Municipal Florencia, reúne a fieles y marca un acontecimiento histórico para la Iglesia guatemalteca. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera)

La reliquia

El trozo de la reliquia que se utilizo durante la eucaristía de Beatificación del ahora Beato Augusto Ramírez Monasterio, es un trozo de la clavícula.

Reliquia del beato Fray Augusto Monasterio. (Foto Prensa Libre: Esdras Laz)

Esta reliquia saldrá de la Finca Municipal Florencia, llegará a Antigua Guatemala dónde se realizará un recorrido procesional del Puente Matasanos hacia la iglesia San Francisco el Grande, dónde sirvió el Beato.