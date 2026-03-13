Fray Augusto Ramírez Monasterio: ¿Qué encierra la foto oficial en el proceso de beatificación?

El papa León XIV firmó el 22 de enero de 2026 el decreto que reconoce el "martirio" del fraile franciscano guatemalteco Augusto Rafael Ramírez Monasterio, asesinado "por odio a la fe" en Guatemala en 1983, y que será proclamado beato proximamente.

Esta decisión despeja el camino para su beatificación, ya que, al ser reconocido como mártir, no es necesaria la acreditación de un milagro.

Nacido el 5 de noviembre de 1937 en Guatemala, Ramírez Monasterio fue un fraile de la Orden de los Franciscanos, quien realizó su formación en España y fue ordenado sacerdote en 1967 en Teruel.

En 1978, tras regresar a su país, asumió el cargo de párroco de San Francisco el Grande en Antigua Guatemala, en un contexto de creciente represión por parte del gobierno militar.

En junio de 1983, fue secuestrado y torturado con el fin de extorsionarle para obtener la información recibida en confesión por parte de un campesino vinculado a la guerrilla.

Sin embargo, fue liberado y, a pesar de las amenazas, rechazó la opción de exiliarse y optó por permanecer en su parroquia.

Finalmente, el 7 de noviembre de 1983, fue secuestrado por segunda vez y asesinado a tiros en la periferia de la capital cuando intentaba escapar de sus captores.

Su cuerpo, hallado con signos de tortura, lo convirtió en el decimotercer sacerdote asesinado en Guatemala desde 1978.

¿Qué secreto encierra la foto de Fray Augusto Ramírez Monasterio?

Fray Edwin Alvarado, rector del templo de San Francisco El Grande, en un video compartido en redes sociales explica que para la elaboración de la positio sobre la causa de Fray Augusto Rafael Ramírez Monasterio, se solicitó una imagen representativa. La positio es un documento que recoge los testimonios de las personas que conocieron a Fray Augusto y que dan fe de su vida y de sus virtudes.

Para este documento se pidió una foto oficial. "Esta imagen fue considerada muy importante porque está relacionada con un hecho ocurrido el 2 de junio de 1983, cuando Fray Augusto fue secuestrado por primera vez. Durante ese secuestro fue torturado: le quemaron las manos con cigarrillos y también las plantas de los pies", describe Alvarado.

Después de ese suceso, ese mismo año, Fray Augusto caminaba por los jardines cuando alguien le tomó una fotografía. Lo primero que él hizo fue rasgar los ruedos del hábito para cubrirse las manos, porque se le veían moretones, golpes y quemaduras, y él no quería que aquello se notara, comparte el lider religioso.

Esta foto fue presentada al postulador general quien afirmó que no había una evidencia ni una imagen mejor que esta.

Más adelante, cuando Alvarado estuvo visita en la curia general en noviembre de 2023, pudo ver el documento ya concluido, el cual sería presentado en enero de 2024 al Dicasterio para las Causas de los Santos.

El documento fue entregado en el Vaticano y se esperaba que el proceso continuara con el segundo paso: la votación de los teólogos. Esta reunión se realizó el 24 de octubre de 2024, y en ella aprobaron por unanimidad su martirio, lo que se conoce como una votación unánime positiva.

Posteriormente el caso pasó a la comisión de cardenales. Pasó el año 2025, y finalmente, en 2026, el 22 de enero, el papa León XIV pidió que se emitiera el decreto que reconoce el martirio por odio a la fe de Fray Augusto Rafael Ramírez Monasterio y abre el camino hacia su beatificación.

Ana Morales Ramírez, sobrina de Fray Ramírez Monasterio comparte que la fotografía fue traída de España por el Padre Saturnino Vidal de la Provincia de Cartagena en España. Ellos no sabían dónde era tomada hasta que la entregó a la hermana del Padre Augusto Graciela Ramírez Monasterio de Morales, "vimos que era la fuente del convento de San Francisco en Antigua Guatemala", agrega.

La familia solo tenía dos fotografías del futuro beato, la mayoría de pertenencias de Fray Augusto fueron quemadas y desaparecidas después de su muerte.

Con información de EFE