EN VIVO: Beatificación de fray Augusto Ramírez Monasterio

Firme en su convicción, fray Augusto Ramírez Monasterio protegió con su vida el secreto de confesión. A 43 años de su asesinato, la comunidad católica se reune para celebrar la eucaristía de su beatificación.

Una persona acudió a él en busca de ayuda durante el conflicto armado interno. El franciscano la acompañó en sus gestiones para acogerse a una amnistía, pero terminó detenido y torturado. Meses después fue asesinado. De eso hace 43 años.

La Iglesia católica guatemalteca celebra este sábado 7 de noviembre la beatificación de fray Augusto Ramírez Monasterio. La ceremonia reunirá a autoridades eclesiásticas, gubernamentales y miles de feligreses.

La eucaristía se celebrará en la finca municipal Florencia, en Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez, donde se espera la asistencia mínima de 15 mil personas, según fray Edwin Alvarado, vicepostulador de la causa de beatificación.

La celebración coincidirá con la conmemoración de su asesinato y contará con la participación prevista de 27 obispos y dos cardenales, entre ellos Álvaro Ramazzini. También se espera la asistencia de 300 sacerdotes de distintas partes del país, así como de familiares de Ramírez Monasterio.

Alvarado explicó en entrevista previa a Prensa Libre que fray Augusto Rafael Ramírez Monasterio será beatificado por la vía del martirio, luego de que se reconociera que fue asesinado por "odio a la fe", debido a su decisión de mantener el secreto de confesión, reconocimiento oficializado por el Papa León XIV.

6 a.m. Comienzan los preparativos para la transmisión de la misa de beatificación de Fray Augusto Ramírez Monasterio en el templo de San Francisco El Grande.

6 a.m. Devotos esperan ingresar a la finca Florencia.