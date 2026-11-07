Salud y Familia
¿Qué es una beatificación?
Conozca en qué consiste la beatificación, cuál es la diferencia entre ser “beato” y ser “santo” y cuál es el camino hacia la santidad que se sigue en la Iglesia Católica.
La Iglesia católica proclama beato a Augusto Ramírez Monasterio , presbítero, este sábado 7 de noviembre de 2026. (Foto Prensa Libre: Delia Franco)
“Beatificar consiste en declarar que un difunto, cuyas virtudes han sido previamente certificadas, puede ser honrado con culto”, según el diccionario de la RAE.
El padre Luis René Sandoval, director de Comunicación del Arzobispado de Guatemala, explica a Prensa Libre cuál es el camino hacia la santidad.
El primer paso en este proceso consiste en ser “venerable siervo de Dios”, indica el padre Sandoval.
Ser “beato” significa ser bienaventurado. Se trata de alguien que ha vivido fielmente su vida siguiendo al Señor, dice Sandoval.
En el caso del beato Augusto Ramírez Monasterio, presbítero, “vivió de manera extraordinaria, entregó su vida por el sacramento de la confesión y fue muy cercano a los necesitados”, agrega.
“Él supo custodiar con los sacramentos su vida”.
Padre Luis René Sandoval, director de Comunicación del Arzobispado de Guatemala, en referencia al nuevo beato guatemalteco Augusto Ramírez Monasterio, presbítero.
“Santos son los que ya gozan de la presencia de Dios y son intercesores”, dice Sandoval. Pero, como beato, ya se le pueden pedir las gracias del cielo, indicó Sandoval, refiriéndose al beato Augusto Ramírez Monasterio.
Una vez se le reconocen milagros entonces ya se le declara santo, concluye.