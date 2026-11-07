¿Qué es una beatificación?

Salud y Familia

¿Qué es una beatificación?

Conozca en qué consiste la beatificación, cuál es la diferencia entre ser “beato” y ser “santo” y cuál es el camino hacia la santidad que se sigue en la Iglesia Católica.

|

time-clock

beatificación Fray Augusto Ramírez

La Iglesia católica proclama beato a Augusto Ramírez Monasterio , presbítero, este sábado 7 de noviembre de 2026. (Foto Prensa Libre: Delia Franco)

“Beatificar consiste en declarar que un difunto, cuyas virtudes han sido previamente certificadas, puede ser honrado con culto”, según el diccionario de la RAE.

El padre Luis René Sandoval, director de Comunicación del Arzobispado de Guatemala, explica a Prensa Libre cuál es el camino hacia la santidad.

El primer paso en este proceso consiste en ser “venerable siervo de Dios”, indica el padre Sandoval.

Ser “beato” significa ser bienaventurado. Se trata de alguien que ha vivido fielmente su vida siguiendo al Señor, dice Sandoval.

LECTURAS RELACIONADAS

Beatificación de Fray Augusto Ramírez

EN VIVO: ¡Guatemala tiene nuevo beato! Fray Augusto Ramírez Monasterio

chevron-right
beatificación Fray Augusto Ramírez

Guatemala celebra la beatificación de fray Augusto Ramírez Monasterio, 43 años después de su martirio

chevron-right

En el caso del beato Augusto Ramírez Monasterio, presbítero, “vivió de manera extraordinaria, entregó su vida por el sacramento de la confesión y fue muy cercano a los necesitados”, agrega.

“Él supo custodiar con los sacramentos su vida”.

Padre Luis René Sandoval, director de Comunicación del Arzobispado de Guatemala, en referencia al nuevo beato guatemalteco Augusto Ramírez Monasterio, presbítero.

“Santos son los que ya gozan de la presencia de Dios y son intercesores”, dice Sandoval. Pero, como beato, ya se le pueden pedir las gracias del cielo, indicó Sandoval, refiriéndose al beato Augusto Ramírez Monasterio.

Una vez se le reconocen milagros entonces ya se le declara santo, concluye.

ESCRITO POR:

Lucrecia Choy

Periodista de Prensa Libre especializada en temas de bienestar y cultura con más de 20 años de experiencia. Primer lugar Concurso de Redacción enfocado en Sostenibilidad, Diplomado para Periodistas 2024.

Lee más artículos de Lucrecia Choy

ARCHIVADO EN:

Beatificación Iglesia Católica 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM