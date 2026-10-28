Guatemala Salsa Congress 2026: talleres, competencias y shows de salsa y bachata

Los amantes de los ritmos tropicales tendrán su propio congreso: cinco días de talleres de salsa y bachata, competencias, espectáculos y fiestas temáticas que reunirán a bailarines expertos y principiantes de Guatemala y otros países.

Se trata de la 11.ª edición del Guatemala Salsa Congress, que tendrá lugar en Ciudad Cayalá, zona 16 de la capital, del 4 al 8 de noviembre del 2026, bajo el lema “Conectas, creces… te transformas”.

“Vienen artistas y bailarines de todo el mundo, prácticamente. Traemos a bailarines de España, que son campeones mundiales. También gente de academias de México, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Honduras y, por supuesto, de Guatemala”, explica Giovanni Santos, del equipo organizador.

El evento arrancará el miércoles 4 de noviembre, a las 16 horas, con la fiesta de bienvenida. Durante los siguientes días habrá talleres con artistas internacionales, competencias y cinco fiestas temáticas bailables, en las que podrán participar aficionados, principiantes y avanzados.

“Puedes venir a una fiesta, pasar un día o vivir el Congreso completo. No necesitas ser experto ni haber ido antes a un congreso”, invitan los organizadores.

Los pases pueden adquirirse a través del sitio www.guatesalsa.com, donde hay diferentes opciones disponibles, según el interés de los participantes:

Full Pass: Q1,365 (talleres, competencias, shows y sociales)

Q1,365 (talleres, competencias, shows y sociales) Dancer Pass: Q1,325 (talleres, derecho a competir o presentar show, competencias, shows y sociales)

Q1,325 (talleres, derecho a competir o presentar show, competencias, shows y sociales) Fan Pass: Q1,075 (competencias, shows y sociales)

Q1,075 (competencias, shows y sociales) Workshop Pass: Q1,000 (todos los talleres regulares de todos los días)

Q1,000 (todos los talleres regulares de todos los días) Social Pass: Q700 (todos los sociales de miércoles a domingo)

Q700 (todos los sociales de miércoles a domingo) Espectador: Q200 por día (acceso a competencias y shows)

Sociales (fiestas): desde Q100, dependiendo la noche

Santos explica que el Full Pass incluye todas estas actividades durante los cinco días, por lo que los asistentes pueden organizar su tiempo y asistir a las que más les interesen. “¡Será una linda oportunidad para bailar, aprender y hacer nuevas amistades!”, asegura.

Además, "este año cada noche tendrá su propia identidad". Durante el congreso se celebrarán cinco fiestas temáticas:

Miércoles 4 de noviembre: "Alquimia Night"

Jueves 5 de noviembre: "No tengo dónde usar esto"

Viernes 6 de noviembre: "La casita de vinyl"

Sábado 7 de noviembre: "Moulin Rouge"

Domingo 8 de noviembre: "Chapinlandia"

"Guatemala Salsa Congress busca que el evento pueda disfrutarse desde diferentes perspectivas: compitiendo, aprendiendo, viendo a algunos de los mejores bailarines sobre la pista o simplemente viviendo una noche diferente de música y baile", detalla el comunicado.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al WhatsApp del Guatemala Salsa Congress, 5235 5259, o en sus redes sociales.

Fechas

Del miércoles 4 al domingo 8 de noviembre del 2026

Horarios

Los horarios de las actividades varían según la programación.

Lugar

Salones Azaria y Salon Amate de Ciudad Cayalá, bulevar Rafael Landívar, zona 16 de la capital

Precios

Full Pass: Q1,365 (talleres, competencias, shows y sociales)

Q1,365 (talleres, competencias, shows y sociales) Dancer Pass: Q1,325 (talleres, derecho a competir o presentar show, competencias, shows y sociales)

Q1,325 (talleres, derecho a competir o presentar show, competencias, shows y sociales) Fan Pass: Q1,075 (competencias, shows y sociales)

Q1,075 (competencias, shows y sociales) Workshop Pass: Q1,000 (todos los talleres regulares de todos los días)

Q1,000 (todos los talleres regulares de todos los días) Social Pass: Q700 (todos los sociales de miércoles a domingo)

Entradas

Disponibles en www.guatesalsa.com

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Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.