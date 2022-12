“Habiendo tanta música y tantos artistas ponen lo mismo siempre”: Maluma crítica lo que suena en las discotecas

El cantante colombiano al parecer visitó recientemente un club nocturno puesto que por medio de un tuit criticó la música que pasaban en las discotecas.

El intérprete de Hawai demostró su indignación y frustración por que indicó que en las discotecas durante toda la noche sonaron las mismas canciones.

Aseguró que la noche del 11 de diciembre visitó un club y durante toda la noche sonaron las mismas ocho canciones, lo cual no le gustó para nada y lo desaprueba.

“Habiendo tanta música y tantos artistas ponen lo mismo siempre. FAIL”, escribió”.

Ayer estuve en la disco y escuché las mismas 8 canciones toda la noche, que mierda. No me gusto para nada. Habiendo tanta música y tantos artistas ponen lo mismo siempre. FAIL 👎🏻👎🏻👎🏻 — PAPI JUANCHO. 🦁 (@maluma) December 12, 2022

El tuit causó debate entre los internautas puesto que empezaron a reaccionar en contra o a favor de lo que el artista dijo. Algunos apoyaban lo que el cantante exponía mientras que otros no estaban de acuerdo a lo que decía y sentían que era una exageración.

Lea más: VIDEO | Antonela Roccuzzo imita a Messi con el “Qué mirás, bobo”: el divertido momento tras el pase de Argentina a semifinales

Una de las respuestas tuvo mayor relevancia puesto que la seguidora señaló que seguramente no habían colocado ninguna canción Maluma y esa era la razón por la que se estaba quejando.

“Es obvio que fue porque no pusieron música de él, pero si con esas 8 canciones la gente estaba prendida y la pasó bien no hay nada de malo, si hubieran puesto 8 canciones y repetían y entre esas 8 iba una de él este chisme no existiría”, escribió una usuaria de Twitter.

El comentario tuvo tanta repercusión que el cantante decidió contestarle, por lo que le dijo entre risas, que dentro de esas ocho canciones también había de él.

Jajaja en esas 8 también habían mías 🫠 https://t.co/WkxkYmdwLT — PAPI JUANCHO. 🦁 (@maluma) December 12, 2022

Los artistas más escuchados por Maluma

El colombiano por medio de sus redes sociales compartió quienes habían sido sus artistas más escuchados durante el año y el top 5 sorprendió a sus fanáticos.

Drake, el rapero canadiense, fue el artista que Maluma más escuchó durante el 2022, seguido de Alejandro y Vicente Fernández, en el cuarto lugar fue su música y el quinto fue para Willie Colón.