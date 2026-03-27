HBO prepara serie de Harry Potter con elementos que no se vieron en las películas

Harry Potter, la famosa novela que nació hace casi 30 años. Una cultura que incluye Hogwarts, el andén 9 y 3/4 escondido en la estación londinense de King’s Cross. La imaginación de la novelista J.K. Rowling llevó a los seguidores a este mundo mágico desde el 26 de junio de 1997 cuando publicaba el primer libro de la ya célebre serie literaria: Harry Potter y la piedra filosofal.

La plataforma HBO lanzó el miércoles 25 de marzo, el primer avance de la primera temporada de la serie de Harry Potter, que consistirá en ocho episodios y cuyo estreno está previsto para Navidad de 2026.



Bajo el icónico título 'Harry Potter and the Sorcerer's Stone' ('Harry Potter y la piedra filosofal'), la esperada adaptación televisiva abraza con fidelidad el legado de la obra original, al retomar el nombre que dio inicio a la leyenda.



Protagonizada por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley, la serie comienza el día en el que el protagonista cumple 11 años, del mismo modo que inicia la película de 2001 de título homónimo.



"Una carta de admisión en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería le abre a Harry un mundo oculto: un mundo de diversión, amistad y magia. Pero esta nueva aventura conlleva un gran riesgo, ya que Harry se ve obligado a enfrentarse a un peligroso enemigo de su pasado", señaló la sinopsis.



Al igual que las ocho películas encabezadas por Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione) y Rupert Grint (Ron), la serie de HBO se basa en los libros de J. K. Rowling y promete ser "una fiel adaptación" de los libros.



Rowling escribió siete libros de Harry Potter de los que se han vendido más de 600 millones de ejemplares, mientras que las ocho películas recaudaron 6.822 millones de dólares, según los datos de la web especializada Box Office Mojo.

Medios internaciones han destacado que es posible que en la serie se puedan tomar escenas que no se han publicado en las películas: por ejemplo cuando Albus Dumbledore explica los peligros del Espejo de Erised. Él revela cómo puede llevar a las personas a una depresión profunda, dado que muestra lo que más codician. Pero lo que la película omite el momento en que Harry está pensativo y Ron Weasley lo motiva a que no vuelva a visitar el Espejo, temeroso del impacto mental que esto podría tener.

Infobae destaca además que podrían aparecen personajes que no han estando con anterioridad o no han destacado, como la señora Figg, quien se encarga de cuidar a Harry y por qué no es una vecina cualquiera.

El manuscrito rechazado

Hace casi 30 años, Alice Newton tenía ocho años y fue una de las primeras lectoras que evadió nuestro mundo ordinario, el de los “muggles” según la saga, para sumergirse en la historia de un huérfano con una extraña cicatriz en la frente que tiene que vivir con sus tíos crueles y dormir en la alacena debajo las escaleras.

Al empezar a leer, Alice quedó fascinada con los primeros capítulos que le dejó su padre, Nigel Newton, fundador de la editorial Bloomsbury, y su opinión fue determinante para que el manuscrito no terminara en un enésimo rechazo de publicación.

Y es que antes de Alice, una docena de editoriales habían rechazado a J.K. Rowling, seudónimo de Joanne Rowling, y al manuscrito que había empezado a escribir en una habitación alquilada en el sur de Londres, mientras cargaba con el estigma de madre soltera y sobrevivía gracias a las ayudas sociales, sin saber que acabaría atesorando más de 850 millones de libras (989 millones de euros).

Lejos de la creencia popular de que fue la gótica librería “Lello” de Oporto la cuna de las aventuras de Harry y sus amigos, Ron y Hermione, la misma novelista ha revelado que, en realidad, fue un piso londinense cerca de la estación de Clapham Junction, en el número 94 de St John’s Road, donde puso “la pluma sobre el papel por primera vez” y colocó “los primeros ladrillos de Hogwarts”.

Así que, a pesar de las largas colas de fans que se amontonan cada día en la librería portuense, allí Rowling no escribió ni una palabra de las 77.689 que tiene la primera novela. “¡Nunca supe de su existencia! ¡Es bonita y ojalá la hubiese visitado, pero no tiene nada que ver con Hogwarts!”, ha confesado en Twitter, aunque sí vivió dos años en la ciudad portuguesa, llena de universitarios vestidos con capa negra -la praxe- que tanto se asemeja al uniforme de Hogwarts.