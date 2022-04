Hecho a la Antigua: El disco por el que Ricardo Arjona podría ganar un premio Grammy

La última edición de los Premios Grammy está a la vuelta de la esquina. Será este domingo 03 de abril que desde las 16:00 a las 19:30 horas el mundo conocerá los resultados de las votaciones de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos.



En total serán 86 las categorías por las que votarán los miembros de la National Academy of Recording Arts and Sciences o The Recording Academy (por sus nombres en inglés) y cuyos ganadores serán revelados en una gala que será desarrollada dentro de la MGM Grand Garden Arena en Las Vegas.