Helena Bonham: las palabras que usó para defender a Johnny Depp y la crítica que lanzó a Amber Heard

Amber Heard y Johnny Depp protagonizaron una mediática batalla legal luego de que el actor acusara a su exesposa de difamarlo en una publicación que realizó en el medio The Washington Post en el 2018.

Heard, de 36 años, contrademandó a su exmarido por US$100 millones, también por difamación.

Luego del proceso legal, el jurado declaró que Johnny Depp y Amber Heard se difamaron mutuamente. La decisión estuvo a favor del actor, al considerar que tres afirmaciones de la columna de opinión de Heard, que incluían acusaciones de agresión sexual y violencia doméstica, eran falsas.

Por lo que el jurado otorgó a Depp más de US$10 millones en daños, y US$2 millones para Heard, quien había presentado una contrademanda.

Debido a esto, algunos artistas presentaron su postura y acompañamiento hacia los actores. Para Depp uno de sus apoyos fue Helena Bonham Carter, con la actriz que ha compartido la pantalla grande en cinco ocasiones.

La actriz británica defendió al actor por medio de una entrevista al New York Times el domingo 27 de noviembre, en la que realizó severas críticas contra Amber Heard, ya que considera que aprovechó la tendencia del Me Too para aparecer en las portadas.

“Creo que ella se subió a ese péndulo. Ese es el problema con estas cosas: que la gente se suba al carro porque es tendencia y por ser la chica del cartel”, agregó Bonham.

Durante la entrevista la actriz considera que el actor ya se ha reivindicado, “creo que ahora está bien, totalmente bien”, aseguró.

Cuando le preguntaron a la actriz del Club de la pelea, por la cultura de la cancelación, en alusión a Johnny Depp, comentó: “Habría millones de personas a las que si miraras lo suficientemente de cerca su vida personal las descalificarías. Odio la cultura de la cancelación. Todo se ha vuelto demasiado histérico, hay una especie de cacería de brujas y falta de comprensión”.

Asimismo confesó ser muy crítica con ese tema por lo que mencionó el caso de J.K. Rowling cuando se le acusó de ser una tránsfoba, donde afirmó “Todo el mundo lleva su propia historia de trauma y forma sus opiniones a partir de ese trauma y hay que respetar de dónde viene la gente y su dolor”.