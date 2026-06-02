“Hoppers: operación castor” llegará a Disney Plus tras su estreno en cines

A tres meses de haberse estrenado en las salas de cine, Hoppers: operación castor llegará al catálogo de Disney+ este miércoles 3 de junio del 2026 para disfrute de sus suscriptores.

«La comedia original de Disney y Pixar, Hoppers: operación castor, llega a Disney+ el 3 de junio para acercar a las audiencias al maravilloso y salvaje mundo animal», anunció el sitio web de la plataforma.

La historia de esta película animada de Pixar sigue a Mabel, una joven amante de los animales que, gracias a un descubrimiento científico, tiene la oportunidad de utilizar una nueva tecnología capaz de transferir su conciencia a un castor robótico, lo que le permite comunicarse con animales de distintas especies como si fuera uno de ellos y conocer un mundo desconocido para los seres humanos.

En esa aventura, Mabel realiza diversos descubrimientos y desarrolla una amistad con un carismático castor con quien luego enfrenta una amenaza humana que pone en riesgo a los animales de la zona, por lo que convocan a distintas especies en busca de ayuda.

"Hoppers: operación castor presenta la mezcla característica de Pixar de humor ingenioso, narración sincera y descubrimientos sorprendentes, y ofrece una experiencia cinematográfica que toda la familia puede disfrutar una y otra vez", agrega el comunicado de Disney.

En el elenco de voces figura Meryl Streep, quien interpreta a la Reina de los Insectos; así como la actriz Piper Curda, quien da voz a Mabel; Bobby Moynihan, como King George, uno de los castores más importantes; Jon Hamm, quien interpreta al alcalde Jerry Generazzo; y Kathy Najimy, quien da voz a la doctora Samantha Fairfax.

Espectadores señalaron que la producción incluye referencias a otros proyectos de Disney, como los collares que utilizaban los perros de Up para hablar con personas; dibujos en un pizarrón de robots similares a Wall-E; sistemas de puertas que generan energía similares a los de Monsters, Inc.; y referencias a la posibilidad de integrar mentes humanas en vehículos, que los fanáticos asociaron con Cars.

"Hay un easter egg enorme al final que, en una sola toma, hace referencia a al menos seis o siete películas de Pixar", confirmó el director de la producción, Daniel Chong, en entrevistas.

Hoppers: operación castor se estrenó en las salas de cine el pasado 5 de marzo del 2026 y, a partir del miércoles 3 de junio del 2026, los suscriptores de Disney+ podrán verla en el catálogo de la plataforma de streaming.