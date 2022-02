Humberto Zurita dedica un poema a su esposa Christian Bach, en el aniversario de su muerte

“Habré de levantar la vasta vida que aún ahora es tu espejo: cada mañana habré de reconstruirla. Desde que te alejaste, cuántos lugares se han tornado vanos y sin sentido, iguales a luces en el día. Tardes que fueron nicho de tu imagen, músicas en que siempre me aguardabas, palabras de aquel tiempo, yo tendré que quebrarlas con mis manos. ¿En qué hondonada esconderé mi alma para que no vea tu ausencia que como un sol terrible, sin ocaso, brilla definitiva y despiadada? Tu ausencia me rodea como la cuerda a la garganta, el mar al que se hunde”, dice las letras del escritor argentino.

Han sido tres años de la muerte de Bach y con frecuencia Zurita le recuerda con fotografías y detalles. La historia de amor entre ellos siempre ha sido de las recordadas.

Semanas antes también escribió un mensaje por la ausencia de su esposa en la que explica que ha perdido el seguir del tiempo. “Christian, ya pasaron tres años de tu partida y hoy tengo una gran sonrisa en mi cara tengo tu amor en mis ojos, paz en mi corazón . Contigo resistí las tormentas, Contigo florecí y estás en todos mis sueños; cuando cierro mis ojos y te imagino, se dibuja una gran sonrisa en mi cara y recuerdo cada momento que vivimos juntos. Es increíble que sigas siendo vida para mi”, expresó.

El mensaje además incluyó una pequeña oración: “ángel de mi guarda no dejes de darme tu dulce compañía. Dale luz a mi camino y felicidad a mis días viendo florecer a mis hijos a través de sus ojos y, desde donde estés; míralos disfrutar de sus logros y anhelos cumplidos. Sigue iluminando mis días, para que cada mañana, al despertar, la vida me permita que en cada respiro te lleve a mi boca para aprender a decir tu nombre cargado de orgullo; que mi corazón derrame el amor con el que marcaste mi vida y lo pueda compartir con cada ser vivo en la tierra. La Vida sin amor no tiene sentido”, expresó el actor.

En su historia

Bach tuvo una carrera artística que duró más de 35 años y es reconocida por haber figurado en telenovelas como La patrona (2013), La chacala (1997-1998) y Los ricos también lloran (1979-1980), entre otras.

La última telenovela en la que participó fue La impostora, en el 2014. Al finalizar ese proyecto Bach se mantuvo al margen de la vida pública por problemas de salud.

Se dio a conocer en 1979 cuando obtuvo un papel en la telenovela Los ricos también lloran y cuatro años más tarde obtuvo su primer papel principal en la telenovela Bodas de odio, que se transmitió desde 1983 hasta 1984.

En 1986 protagonizó junto a Humberto Zurita la telenovela De pura sangre y ese mismo año contrajeron matromonio. Diez años más tarde la pareja Zurita-Bach decidió formar su propia empresa de producción, Zuba producciones, con la crearon las novelas La Chacala y Azul tequila, una producción donde actuaron Bárbara Mori y Mauricio Ochmann.