Humberto Zurita, Stephanie Salas, Chantal Andere y Gina Varela se presentarán en Guatemala

El seductor es la obra que se presentará en Guatemala en marzo próximo. Esta propuesta es dirigida por el actor Humberto Zurita, de 71 años.

La obra es protagonizada por su pareja actual, la actriz Stephanie Salas, así como por las reconocidas intérpretes Chantal Andere y Gina Varela.

La función será el domingo 8 de marzo en el Teatro Don Juan, según información de YL Producciones. "No es solo una obra de teatro; es una cátedra de comedia donde la seducción se convierte en un arma de doble filo. Entre risas y situaciones inesperadas, descubrirás por qué el corazón roto de este cartel tiene mucho que contar", dice el promocional.

En sus redes sociales, el actor y director publicó recientemente: “Estoy haciendo teatro, lo que más amo de mi profesión y lo único que me permite encontrarme con mi público contando historias que nos unen: aquí y ahora, arriba del escenario, en un acto consciente para vivir intensamente, que me permite estar a su lado en una comunión permanente”, expresó.

Zurita también afirmó que “el teatro no puede desaparecer porque es el único arte donde la humanidad se enfrenta a sí misma”.

Fechas:

Domingo 8 de marzo

Hora:

16 y 20 horas

Lugar:

Teatro Don Juan, 7ª Avenida 5-37, zona 1

Precios:

Q400 VIP

Q350 Platea

Q300 Balcón

Se agrega costo por servicio.

Entradas:



https://www.socialtickets.org

