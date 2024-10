Imágenes reveladoras y presunto video con ritual en las fiestas de Sean “Diddy” Combs se viraliza

La información sobre el caso del rapero estadounidense Sean "Diddy" Combs continúa acaparando la atención mediática.

Por el momento se conoce que Combs ha recibido más de 120 denuncias por abuso sexual y varios menores de edad han reportado que fueron víctimas del anteriormente llamado "Puff Daddy".

Gran parte de estos abusos sucedieron en sus populares "White Parties" que, según los informes policiales, eran espectáculos de actividad sexual, llevados a cabo en hoteles, propiedades del artista y algunas se prolongaban durante varios días.

A más de un mes de que Diddy fuera arrestado en Nueva York por delitos como tráfico de personas, abuso sexual y hasta por dirigir un imperio criminal a través de redes sociales, se han filtrado algunas fotografías y un supuesto video sobre estas fiestas.

En la fiestas del intérprete de I´ll Be Missing You aparecían grandes artistas y actores reconocidos como Leonardo Di Caprio, Jennifer López, Beyoncé, entre otros; ya que eran cientos de invitados en cada una y organizadas por el ahora arrestado, Sean "Diddy" Combs.

SELLING YOUR SOUL FOR FAME ⚠️ Resurfaced Photo of Jennifer Lopez and Diddy Stirs Controversy After Diddy's Arrest



A throwback photo of Jennifer Lopez and Sean "Diddy" Combs lying in bed with other notables has resurfaced following Diddy's recent arrest on sex trafficking and… pic.twitter.com/ldU07trA6t