¡Inscriba su nacimiento! Así puede participar en el concurso de Prensa Libre en 2025

Prensa Libre convoca nuevamente a sus lectores a participar en el concurso de nacimientos, con el cual busca fomentar esta tradición familiar guatemalteca.

El pesebre elaborado por su familia podría aparecer en la foto de portada de la edición impresa de este rotativo el día de Nochebuena.

La convocatoria está abierta a familias de todo el país desde este viernes 5 de diciembre, hasta el domingo 14 de diciembre.

Para participar debe ingresar y llenar el siguiente formulario.

Los datos que debe anotar en el formulario de inscripción en línea son:

Apellidos de la familia

Nombre completo del postulante y su DPI

Dirección postal

Correo electrónico

Número de teléfono

Significado del pesebre

De 3 a 5 fotos del nacimiento

Los editores de este rotativo preseleccionaran algunos nacimientos participantes y los lectores podrán votar para elegir a tres ganadores en una segunda fase, del lunes 15 al miércoles 17 de diciembre.

El nacimiento que obtenga el primer lugar se publicará en la portada del miércoles 24 de diciembre de 2025 y se reconocerán dos lugares más.

Los tres ganadores reciben adicionalmente una suscripción de Prensa Libre y un regalo sorpresa.