Jayro Bustamante: seleccionado como jurado en Festival de cine San Sebastián

View this post on Instagram

ES UN ENORME HONOR. Gracias SAN SEBASTIAN . ¡Muchas felicidades a @jayrobustamante por ser elegido como Presidente del Jurado del Premio Horizontes de la 68 edición del Festival de San Sebastián! El Festival de San Sebastián otorgará el Premio Horizontes, destinado a impulsar el conocimiento de los largometrajes producidos total o parcialmente en América Latina, dirigidos por cineastas de origen latino, o bien que tengan por marco o tema comunidades latinas del resto del mundo.