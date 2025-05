Joan Manuel Serrat: “Estoy en contra de cualquier censura y en defensa de la libertad de expresión”

El festival literario Centroamérica Cuenta, organizado por el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, fue inaugurado el pasado 20 de mayo en Guatemala con la participación estelar del cantautor español Joan Manuel Serrat.



En el teatro Lux del centro de la Ciudad de Guatemala, Ramírez inauguró esta noche el festival y como parte destacada de la jornada se sentó junto a Serrat para recordar anécdotas. El español sorprendió por segundos con su voz.



Recordaron su niñez, sus inicios en su carrera musical y su primera gira en América hace casi 50 años.



"México fue donde tuve la suerte de que en mi primer viaje pude hincarle el diente a tocar en el Palacio de Bellas Artes", dijo Serrat. "Y en 1973 llegué por primera vez a Nicaragua", comentó.



También recordó como su primera y única participación en un festival musical tuvo lugar en Brasil, primer país que tocó en América, donde quedó en el sexto puesto, ante las risas de los espectadores que se acercaron este martes por la noche al teatro Lux en Ciudad de Guatemala.

Entre las reflexiones también comentó: "estoy profundamente en contra de cualquier censura y en defensa de la libertad, de expresión" y agregó "tampoco puedo entender un gobierno capaz de empobrecer a su pueblo censurando la fantasía, la imaginación, el talento, censurando todo aquello que no vaya a favor de obra".



(Escuche la charla completa en el siguiente video)

Habló además de su canción Mediterráneo, considerada una de las mejores canciones en español de todos los tiempos. "Mediterráneo lo escribí en dos en dos en dos pueblos. Uno en la costa de Mallorca que se llama Cala d'Or y en otro que se llama Calella de Palafrugell. Estaba junto al mar cuando lo empecé y junto al mar cuando lo terminé", dijo el músico.

Si es seguidor de Serrat, podría hacer una pausa para escuchar la famosa canción.

Uno de los momentos más emotivos fue en el instante que hizo una reflexión sobre su paso por la vida. "Recuerdo con una dulce y agradecida nostalgia toda la vida recorrida. La vida ha sido muy buena conmigo: la gente he podido conocer, he podido cantar con el mundo, he podido compartir, vivir experiencias dolorosas a veces, pero al fin de cuentas experiencias".

"Les aseguro que lo peor que encuentro aparte de este tiempo recio y brutal que nos toca vivir, lo que más me duele son las pérdidas, es decir, yo cada vez que siento la pérdida de alguien que ha ha formado parte de mi vida siento que una parte de mí también se va con él", expresó.

Para concluir la actividad cantó unos segundos Aquellas pequeñas cosas y así se despidió de Guatemala.

Otras actividades en el Festival Centroamérica Cuenta

La edición 12 del festival Centroamérica Cuenta tiene lugar en Guatemala y se extenderá hasta el sábado 24 de mayo con la participación de más de 60 creadores literarios procedentes de España, Chile, México, Colombia y Argentina, entre otros países, además de la nación anfitriona.



La inauguración estuvo marcada por "la entrega del legado" del escritor guatemalteco y Premio Nobel Miguel Ángel Asturias -al que se le dedica el festival- a la Caja de las Letras del Instituto Cervantes en España.



Con información de EFE.