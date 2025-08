Johann Melchor Toledo presenta “Las calles de Antigua Guatemala”, recopilación de fotografías y memorias de la ciudad colonial

El guatemalteco Johann Melchor, doctor en Historia del Arte y conocedor del arte virreinal presentó la obra Las calles de Antigua Guatemala el martes 5 de agosto de 2025. Durante la actividad los asistentes dialogaron con el autor, quien también firmó autógrafos en la convivencia posterior.

La obra reúne historias, leyendas, fotografías y datos de 49 calles de la ciudad colonial. Asimismo, explica el origen de los nombres de cada una y ofrece curiosidades sobre estos recorridos.

Melchor afirma que, durante la investigación, se seleccionaron las calles más relevantes y se describió la historia de sus nombres.

“Algunos de estos nombres datan del período virreinal o colonial, y otros de la época independiente”, comenta. El libro incluye también calles cuyos nombres rinden homenaje a personajes históricos.

Singularidad de la obra

Según Melchor, esta obra narra concretamente la historia de cada calle y otros pormenores relacionados a estos espacios: “A diferencia de otros, no he conocido un libro que hable específicamente de las calles. Existen libros sobre Antigua Guatemala, su urbanismo o sus barrios, pero no que cuenten la historia de cada calle”, afirma.

Las fotografías que acompañan el libro incluyen imágenes antiguas cedidas por el Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica (CIRMA) y tomas actuales de fotógrafos profesionales de Antigua Guatemala. Algunas, captadas con dron por Leonel Sosa, muestran la ciudad desde el aire y resaltan detalles arquitectónicos de sus construcciones emblemáticas.

La edición del libro estuvo a cargo de la Fundación Valle de Panchoy, con apoyo de la Universidad Rafael Landívar (URL) y financiamiento de Banrural.

Johann Melchor compartió detalles de la obra ante algunos lectores en la librería Sophos, ubicada en la zona 10 capitalina. En la imagen aparece junto con Andreas Kuestermann, quien moderó el conversatorio. (Foto Prensa Libre: María Alejandra Guzmán)

La obra en el futuro

De acuerdo con el autor, el libro permitirá que futuras generaciones profundicen en la historia de la ciudad y servirá como documento de consulta para turistas interesados en conocer más sobre Antigua Guatemala.

“El libro está escrito en un lenguaje sencillo y cuenta con muchas fotografías. Pueden leer sobre una calle por día”, finaliza Melchor, quien lo considera una obra amena para documentarse sobre uno de los sitios más emblemáticos de Guatemala.