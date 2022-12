Joven viaja a Washington para conocer a su amado y esta fue la reacción del chico al verla sin filtros

Ninoska Rodríguez en su cuenta de TikTok compartió la historia del encuentro con el chico quien al verla sin filtros decidió abandonarla y no continuar con el encuentro.

La usuaria @ninoska_lamaestra1 explicó que se conocieron por medio de redes sociales y luego de varios meses de hablar decidieron concretar un encuentro para conocerse.

En el video la joven asegura que él le pagó el boleto de avión hacia Washington, sin embargo, el joven se percató que Ninoska era una versión diferente a la de redes sociales, sin filtros, por lo que la rechazó y no quiso nada con ella.

“En realidad soy culpable por abusar de los filtros, debió darse la oportunidad de conocerme más a fondo” aseguró Ninoska Rodríguez.

La historia se hizo viral en la red social y ya cuenta con más 3 millones de reproducciones y más de 60 mil me gusta.

La usuaria escribió: “Para el chico que me pagó el viaje a Washington y después me vio sin filtro; no quiso nada conmigo”.

Con más de 2 mil comentarios, algunas de las reacciones fueron: “Lo importante es que el viaje nadie te lo quita”, “No entiendo porque ponen filtro”, “no entiendo cual era el filtro, eres hermosa”, dijeron algunos cibernautas.

Días después publicó un nuevo video en el que aseguró que no esperaba que la historia se hiciera viral y tampoco que saliera de la plataforma.