Juan Antonio Edwards revela detalles de su convivencia con Chespirito y Florinda Meza ante rumores de supuestos malos tratos

Luego de que surgieran teorías sobre la relación y el trato entre la actriz Florinda Meza y el comediante Roberto Gómez Bolaños, derivadas de la serie Chespirito: Sin querer queriendo, el actor y director de cine, teatro y televisión Juan Antonio Edwards compartió su experiencia con la pareja.

El mexicano, quien habría convivido con ellos durante más de 20 años debido a varios proyectos en la televisión mexicana, compartió en una entrevista con el reportero Eden Dorantes cómo vivió la relación de la pareja, tanto fuera de cámaras como en el ámbito profesional.

En redes sociales surgieron teorías luego de la serie Chespirito: Sin querer queriendo sobre cómo comenzó la relación entre ambos. También circularon versiones sobre supuestos malos tratos de Florinda Meza hacia Chespirito; sin embargo, Edwards aseguró que el trato era ameno.

Edwards, quien formó parte del equipo de trabajo en proyectos de Chespirito e incluso realizó giras con ellos, destacó que trabajar con él fue “maravilloso”. Añadió que Chespirito siempre fue serio y tranquilo, pero tenía una chispa que provocaba risa entre las personas.

Compartió que Gómez Bolaños les permitía proponer ideas al momento de realizar los proyectos; sin embargo, no le gustaba que se cambiara el concepto. Recordó que durante la presentación de la obra Once y doce, que duró 17 años en cartelera, el concepto fue el mismo en todas las funciones.

Al ser cuestionado sobre cómo era la relación entre Florinda Meza y Chespirito fuera de cámaras, Juan Antonio Edwards destacó que no podía opinar sobre su vida privada, sino únicamente sobre lo que vivió con ellos. “Tuvimos dejes y manejes. Hubo diferencias, por supuesto, pero todas se arreglaron. Así que yo, la neta, me fue de maravilla”, agregó.

Juan Antonio Edwards destacó que a él le fue bien e incluso señaló que, pese a que ellos mantenían una relación, trataban a todas las personas por igual. “Nos trataba de la misma manera, llegábamos al mismo hotel, teníamos los mismos beneficios, todo exactamente igual. No había ninguna diferencia con Flor”, destacó.

El actor comentó incluso que hace más de un año se reunió con la actriz para comer y resaltó que su amistad ha permanecido con los años. Recordó que a Meza lo único que no le gustaba era que comieran detrás del escenario y compartió anécdotas sobre cómo ella se molestaba, aunque él la tranquilizaba con humor.

Al ser cuestionado sobre la bioserie de Chespirito, el actor destacó que solo logró ver una parte y señaló que hubo cosas que sí ocurrieron y otras que, según él, no fueron así. Mientras fue cuestionado sobre el papel de Meza en la bioserie y los malos tratos que se le señalan, el actor nuevamente destacó que no hablaría de ello.

“Que la pinten como quieran. Ahora sí, como diría Chela Nájera: ‘Cada uno sus neurosis’”, dijo al ser cuestionado sobre cómo se presentó a Florinda Meza en la producción. Añadió que lo único que puede asegurar es que le fue bien durante los 20 años que convivió con ellos.