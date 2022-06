Jungkook de BTS y Charlie Puth lanzan “Left and right” y se vuelven tendencia

La colaboración de Jungkook y Charlie Puth se lanzó el pasado viernes 24 de junio. El título Left and right no es la primera vez en que los artistas se unen.

En el 2018, Puth se presentó la premiación MBC Plus x Genie Music Awards en Corea del Sur y tuvo una actuación especial con la agrupación de K-pop. El artista americano cantó We don’t talk anymore con Jungkook y después él tambien se unió al tema Fake love, con el famoso grupo.