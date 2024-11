Karol G se disculpa por “+57” su nueva canción señalada de sexualizar a los menores

La artista lanzó su nuevo sencillo el jueves junto a otros figuras del género de su país, como J Balvin, Maluma, Feid, Ryan Castro o Blessd.

La canción ha sido fuertemente criticada por una frase en la que Feid y Maluma hacen referencia a una mujer que es “mamacita (hermosa) desde los ‘fourteen'”, es decir desde los 14 años.

Karol G aseguró que la letra “se sacó de contexto“, pero pidió perdón en redes sociales.

“Me hago responsable y me doy cuenta que todavía tengo mucho por aprender (…). Me siento muy afectada y me disculpo de corazón“, escribió la cantante de fama mundial, de 33 años.

Karol G vía Instagram sobre +57 pic.twitter.com/X6EAr3U74S — jai (@jairaamich) November 11, 2024

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICFB), entidad oficial que protege a los niños y adolescentes, había señalado que “+57” promueve “contenidos que fomentan el sexualismo a temprana edad“.

El abuso de menores por extranjeros se ha convertido recientemente en una preocupación en Medellín, la ciudad natal de Karol G y la mayoría de sus acompañantes en la canción.

#EsTendencia: La revista Rolling Stone En Español ha destrozado con su crítica a ‘+57’, la más reciente colaboración de Karol G, Feid, J Balvin, Ryan Castro, Maluma, Blessd y DFZM. pic.twitter.com/TRhQSbfm6k — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) November 8, 2024

La directora del ICBF, Astrid Cáceres, elevó en la red social X una queja ante los artistas: “No hay mercado que justifique esta letra“, aseguró.

Desde que salió a la luz, el sencillo también ha sido motivo de columnas de opinión y artículos de revistas como Rolling Stone en Español, que la calificó como un “desastre” que “hace apología a la sexualización de menores”.

Que pasa con la canción y porque no es un tema de ser conservadores…Pasa que juega con las pasiones que impulsan la pedofilia: 1. Dice que “inocente pero que no es así” esa es una conducta primaria básica de querer dañar lo angelical, de sentirse maestros en “enseñar”🧵 — Astrid Cáceres (@AstridCaceresC) November 10, 2024

Citando el texto de ese medio especializado, el presidente Gustavo Petro se expresó en X: “Hay una confrontación cultural entre la superficie y el fondo de las cosas que la juventud está librando en sus barrios”.

Cinco veces ganadora en los premios Grammy Latinos, “La Bichota” es considerada la mayor voz femenina del reguetón en la actualidad y una referente del feminismo.

Otros de los creadores de “+57”, que recibe su nombre del código telefónico de Colombia, sostienen que la canción fue malinterpretada.