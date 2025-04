Katy Perry viajará al espacio en el primer vuelo femenino de Blue Origin

Para este lunes 14 de abril está programado el despegue de la nave New Shepard de Blue Origin con una misión integrada solo por mujeres. En total serán seis.

Este será el último vuelo de New Shepard, la cual fue creada para vuelos comerciales.

La misión NS-31 durará 11 minutos y llegará a una altura de 100 km.

Además de la cantante Katy Perry, ellas son las otras cinco mujeres que irán al espacio en la nave New Shepard.

En una entrevista que Sánchez dio a Elle, dijo que eligió a cada una debido a su "probada capacidad para inspirar a otros".

"Van a ir al espacio y podrán difundir lo que sintieron de diferentes maneras", dijo también Sánchez.

Katy Perry compartió a Elle, en esa entrevista que lleva casi 20 años queriendo ir al espacio.

En una publicación en redes sociales Katy Perry dijo:

Este viernes, Katy Perry, volvió a publicar en su cuenta de Instagram la cuenta regresiva para el viaje espacial:

Blue Origin transmitirá en vivo desde sus redes sociales y su sitio web.

El lanzamiento está previsto para las 9.30 a.m. EST. Y la transmisión está programada para iniciar media hora antes.

