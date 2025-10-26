Katy Perry y Justin Trudeau: el momento en público en París que confirman su relación

Después de meses de especulación y encuentros discretos, Katy Perry y Justin Trudeau confirmaron su relación sentimental con una aparición pública en París.

La pareja fue captada al salir del cabaré Crazy Horse, en la capital francesa, el sábado 25 de octubre, fecha que coincidió con el cumpleaños número 41 de la cantante.

Las imágenes, obtenidas en exclusiva por el medio TMZ, muestran a Perry y Trudeau tomados de la mano mientras abandonaban el lugar.

Durante la salida, seguidores de la cantante la esperaban afuera del recinto y le entregaron rosas rojas como obsequio de cumpleaños. Después de agradecer a los fans presentes, ambos abordaron el mismo vehículo y se retiraron juntos.

La aparición en París ocurrió un día después de que Perry se presentara en el Accor Arena, como parte de su gira mundial The Lifetimes Tour.

La cantante ha estado de gira por Europa, con presentaciones en Hanóver, Copenhague, Berlín y Colonia. Su siguiente concierto está previsto en Budapest, este lunes.

Katy Perry and Justin Trudeau took their romance public Saturday night ... the lovebirds went out on a date in Paris, France, to celebrate Katy's 45th birthday.



🎥 Best Image pic.twitter.com/aKx3ULkKn0 — TMZ (@TMZ) October 26, 2025

Rumores desde julio

Los primeros indicios de una posible relación surgieron a finales de julio, cuando Perry y Trudeau fueron vistos cenando juntos en un restaurante de Montreal, Canadá. Días después, el exmandatario asistió al concierto de la artista en esa misma ciudad.

En ese momento, una fuente cercana al entorno de Trudeau declaró a la revista People que existía “una atracción mutua” entre ambos, aunque aclaró que pretendían “ir despacio” debido a sus respectivos compromisos y circunstancias personales.

A mediados de octubre, el diario británico The Daily Mail publicó fotografías de la pareja en un yate, frente a la costa de Santa Bárbara, California, donde aparecían en traje de baño, abrazados y besándose.

Daily Mail UK released photos of Katy Perry and former Canadian Prime Minister Justin Trudeau kissing on Katy’s yacht in California. pic.twitter.com/I1SD7KvwpM — Katy Perry Today (@todaykatyp) October 11, 2025

Separaciones recientes

Tanto Perry como Trudeau atravesaron rupturas sentimentales en el último año. La cantante anunció en julio su separación del actor Orlando Bloom, con quien mantuvo una relación intermitente durante nueve años y con quien comparte una hija, Daisy Dove, de cinco años.

En un comunicado enviado a People, representantes de ambos confirmaron que habían estado “transformando su relación” para enfocarse en la “crianza compartida” de su hija. La pareja estuvo comprometida desde febrero de 2019, aunque nunca se casaron.

Por su parte, Trudeau se separó de Sophie Grégoire-Trudeau en agosto de 2023, tras 18 años de matrimonio. Fue primer ministro de Canadá desde 2015 hasta su renuncia en enero de 2025.

Hasta el momento, ni Perry ni Trudeau han hecho declaraciones públicas sobre su relación.