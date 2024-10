Kim Kardashian festeja en redes sociales la posible libertad de los hermanos Menéndez

El caso de Erik y Lyle Menéndez, ha vuelto a la popularidad gracias a la serie de Netflix "Monsters: The Erik and Lyle Menéndez Story", la cual alcanzó reproducción y difusión en distintos países.

La historia relata un caso de la vida real, en el cual los hermanos Menéndez fueron condenados en 1996 por haber asesinado a sus padres en 1989, José y Kitty Menéndez. En su juicio confesaron haber actuado en defensa propia por presuntos abusos sexuales de su padre.

Pese a las afirmaciones, ambos fueron condenados a cadena perpetua sin libertad condicional.

Kim Kardashian ha visitado a los hermanos en prisión y debido a lo que se proyectó en la serie, la celebridad se pronunció en Instagram luego de que se confirmara una revisión nueva del caso, por mandato del fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón.

"Este caso pone de relieve la importancia de cuestionar las decisiones y buscar la verdad, incluso cuando no se cuestiona la culpabilidad", escribió Kim en sus redes sociales sobre el caso que ha defendido, porque cree que el sistema judicial de la época ignoró la complejidad de la situación y se ha unido al esfuerzo por dar visibilidad a los factores que rodearon el crimen, entre ellos el alegado abuso.

“A los hermanos Menéndez se les concedió una segunda oportunidad en la vida y se despertarán mañana finalmente elegibles para una audiencia de libertad condicional. Podrían salir en libertad en un plazo tan breve como seis meses”, informó Kim en otra historia en su Instagram.

Kim Kardashian on the LA District Attorney’s decision to ask a judge to resentence the Menendez brothers. pic.twitter.com/D93ZlMfSZe