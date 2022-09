La Academia de los Oscar homenajea a una actriz amerindia, 50 años después de haberla marginado

Littlefeather, que es apache y yaqui, fue abucheada en la ceremonia de Premios de la Academia de 1973, por primera vez transmitidos en vivo en todo el mundo, al explicar por qué Brando, a quien representaba, rechazó un Óscar a Mejor Actor por “El Padrino” debido al “trato dado a los indígenas estadounidenses por la industria cinematográfica”.

El sábado, ante una numerosa audiencia en el museo de los Óscar, la actriz dijo que en aquella ocasión subió al escenario “como una orgullosa mujer indígena, con dignidad, con coraje, con gracia y con humildad”.

“Sabía que tenía que decir la verdad. Algunas personas podían aceptarlo. Y otras no”, señaló.

Dijo también que entonces hubo que impedir que la estrella de los westerns John Wayne la agrediera físicamente cuando salía del escenario.

Join the @AcademyMuseum's 'An Evening with Sacheen Littlefeather' livestream for a special celebration of live Native American performances including a long awaited statement of apology from the Academy.

Watch here: https://t.co/wNPBMVWULr pic.twitter.com/EPIaepYdJp

— The Academy (@TheAcademy) September 17, 2022