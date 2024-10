La advertencia que Sean “Diddy” Combs le hizo a Justin Bieber en una entrevista de 2011

Sean Combs, conocido públicamente como Puff Daddy o Diddy, ha generado controversia en los últimos días a causa de las demandas por abuso sexual que han interpuesto en su contra, así como de su vínculo con Justin Bieber.

En las últimas horas, medios internacionales han sacado a luz una entrevista de 2011, donde Puff Daddy hace extrañas advertencias al cantante Justin Bieber, cuando este tenía 16 años.

“Él sabe que no debe hablar sobre las cosas que hace con su hermano mayor Puff en televisión nacional”, mencionó Combs en aquella ocasión.

Esta declaración surgió a raíz que Bieber comentó que el rapero le había obsequiado un Lamborghini que todavía no había conducido, palabras que molestaron a Combs, según lo que se observa en el vídeo de la entrevista y el tono posterior que utilizó al dirigirse al cantante y al entrevistador.

Estas declaraciones de 2011 tuvieron eco nuevamente en medios internacionales a raíz de la polémica suscitada por las acusaciones que más de 100 personas han hecho en su contra por abuso sexual, así como otros cargos federales. El artista fue arrestado el 16 de septiembre de 2024 por dichos cargos.

¿Quién es Sean “Diddy” Combs y de qué se le acusa?

Sean Combs es un rapero, productor musical y empresario estadounidense que impulsó la carrera de otros artistas como Beyoncé, Justin Bieber, Usher, The Notorious B.I.G, entre otros, a quien actualmente se le acusa por diversos delitos.

Según información de la prensa internacional, Combs ha obtenido tres premios Grammy y ha lanzado varios discos musicales. En el pasado, alcanzó la posición número 1 en el Billboard 200. Can’t Nobody Hold Me Down y I’ll be Missing You aparecen entre sus más grandes éxitos en la industria.

Pese a esa prolífica carrera musical, el rapero ha sido incriminado por abuso sexual y otros delitos por más de 120 personas, según una actualización reciente de medios internacionales.

En los medios, se afirma que los fiscales estadounidenses le acusan de pertenecer y dirigir una empresa criminal que obligaba a mujeres a tener relaciones sexuales bajo serias amenazas. En síntesis, se le atribuyen los delitos de tráfico sexual, asociación ilícita y transporte para ejercer la prostitución.

Hasta el momento, se desconoce de cuántos años podría ser su condena, aunque se habla que esta podría ser de 15 años o incluso perpetua, según lo que determinen las autoridades correspondientes.