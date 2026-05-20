Escenario
“La Casa de Bernarda Alba” en Guatemala: fechas, boletos y detalles de la obra
"La Casa de Bernarda Alba" regresa a los escenarios con una puesta en escena de Thriambos Producciones que revive el drama, el silencio y los conflictos familiares del clásico de Federico García Lorca.
Una de las escenas de La casa de Bernarda Alba que se presenta durante mayo en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Thriambos Producciones)
Thriambos Producciones presenta La casa de Bernarda Alba, obra de teatro basada en la pieza dramatúrgica del mismo nombre escrita por el autor español Federico García Lorca. Este clásico lleva al espectador a conocer a Bernarda, una mujer autoritaria y represiva que convierte el duelo por la muerte de su esposo en una cárcel emocional.
“Tras la muerte de su segundo esposo, Bernarda Alba se recluye e impone un luto riguroso y asfixiante por ocho años, prohibiendo a sus cinco hijas que vayan a la fiesta. Cuando Angustias, la primogénita y única hija del primer marido, hereda una fortuna, atrae a un pretendiente, Pepe el Romano”, indica la sinopsis de la obra.
El elenco está conformado por Gretchen Barneond, Mónica Sánchez, Ana María Bravo, Fernanda Sesam, Elena Velásquez, Michelle Sosa, Mariale Bonilla, Dara Catú, Heydi Siliezar, Sherezade López y Azúl Bolaños.
Fechas:
Sábados 23 y 30 de mayo
Hora:
20 horas
Lugar
Teatro Thriambos (Centro Comercial Unicentro, zona 10 locales 311 al 313, segundo nivel)
Precio:
Q125
Entradas:
https://eventos.socialtickets.org/event/la-casa-de-bernarda-alba-yjbjo4
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