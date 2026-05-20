“La Casa de Bernarda Alba” en Guatemala: fechas, boletos y detalles de la obra

Thriambos Producciones presenta La casa de Bernarda Alba, obra de teatro basada en la pieza dramatúrgica del mismo nombre escrita por el autor español Federico García Lorca. Este clásico lleva al espectador a conocer a Bernarda, una mujer autoritaria y represiva que convierte el duelo por la muerte de su esposo en una cárcel emocional.

“Tras la muerte de su segundo esposo, Bernarda Alba se recluye e impone un luto riguroso y asfixiante por ocho años, prohibiendo a sus cinco hijas que vayan a la fiesta. Cuando Angustias, la primogénita y única hija del primer marido, hereda una fortuna, atrae a un pretendiente, Pepe el Romano”, indica la sinopsis de la obra.

El elenco está conformado por Gretchen Barneond, Mónica Sánchez, Ana María Bravo, Fernanda Sesam, Elena Velásquez, Michelle Sosa, Mariale Bonilla, Dara Catú, Heydi Siliezar, Sherezade López y Azúl Bolaños.

Fechas:

Sábados 23 y 30 de mayo

Hora:

20 horas

Lugar

Teatro Thriambos (Centro Comercial Unicentro, zona 10 locales 311 al 313, segundo nivel)

Precio:

Q125

Entradas:

https://eventos.socialtickets.org/event/la-casa-de-bernarda-alba-yjbjo4

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. <Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.