La Chilindrina: cuántos años tiene y cuál es la enfermedad que padece

Medios internacionales informaron que María Antonieta de las Nieves, conocida por su personaje de la Chilindrina, presentó un problema de salud y fue hospitalizada de emergencia.

Su hija, Verónica Fernández, confirmó que la actriz fue ingresada el pasado miércoles 20 de agosto debido a un cuadro de ansiedad.

Los médicos también detectaron “niveles bajos de sodio”, lo que podría estar relacionado con un deterioro neurológico.

“A mi mamá se le bajó un poquito el sodio, pero ya está bien. Aquí está, en la casa. Ella está muy bien, gracias por preguntar”, declaró Fernández a medios mexicanos.

La actriz, de 78 años, también envió un mensaje a través de un video en sus redes sociales:

“Hola, soy María Antona de las Nieves. Aquí, como siempre, estoy haciendo mis dibujitos, haciendo mis bromas, haciendo mis cosas que me gusta hacer”, dice, mientras se le observa sentada mientras pinta un león y se observa su mascota fuera de la ventana de la habitación.



“Gracias a todos los que se han preocupado por mi salud. Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios”, aseguró.

En 2019 la actriz también compartió que padece de una enfermedad crónica llamada fibromialgia. La misma no tiene cura, pero se puede tratar con medicamentos que ayudan a controlar los síntomas.

Esta enfermedad se caracteriza por dolor muscular crónico de origen desconocido, acompañado de sensación de fatiga y otros síntomas. Estos malestares los sufre desde hace tiempo, pero en los últimos años se han vuelto más severos y cuyo tratamiento médico le implican elevados gastos.

Reciente aparición en Chespirito: Sin querer queriendo

En semanas recientes, María Antonieta de las Nieves compartió comentarios por el lanzamiento de la serie Chespirito: Sin querer queriendo, que comparte parte de su vida junto al proyecto del comediante Roberto Gómez Bolaños y que está disponible en la plataforma HBO Max.

La producción muestra el legado de Chespirito, creador de El Chavo del 8, El Chapulín Colorado y otros personajes icónicos. Se estrenó el 5 de junio de 2025 y su último episodio se emitió el 24 de julio.

La serie recibió críticas mixtas. Parte de la trama aborda la vida de Graciela Fernández, primera esposa de Gómez Bolaños, y el final de su relación cuando el actor y productor inició una nueva etapa sentimental con Florinda Meza.

De las nieves fue interpretada por la actriz Paola Montes de Oca, a quien dirigió para interpretarla. La actriz también tuvo un cameo en los capítulos finales.

Pese a las opiniones divididas, la serie ha captado la atención mediática y se viralizó al retratar episodios biográficos de uno de los comediantes más reconocidos de Latinoamérica.