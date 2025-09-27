La doble vida de B-King y Regio Clown: Los cantantes colombianos asesinados en México

Durante la noche del pasado lunes 22 de septiembre, las autoridades mexicanas informaron que los músicos colombianos Bayron Sánchez y Jorge Herrera, más conocidos como B-King y Regio Clown, fueron hallados sin vida una semana después de su desaparición cerca de la Ciudad de México, adonde habían viajado para un concierto.

De acuerdo con Juan Camilo Gallego, el representante de los artistas colombianos, Bayron Sánchez, de 31 años, y Jorge Herrera, de 35, desaparecieron el pasado martes 16 de septiembre, luego de ser vistos en la colonia de Polanco, un exclusivo barrio de Ciudad de México, cuyas calles albergan mansiones coloniales y apartamentos de lujo.

“Desaparecieron después de salir del gimnasio. Me dijeron que iban a almorzar con dos personas y no volvieron a aparecer los mensajes”, explicó Gallego a la emisora colombiana Blu Radio. Un día después, las autoridades hallaron dos cadáveres en el municipio de Cocotitlán, en el estado de México, a 42 kilómetros al este de la capital.

Sin embargo, conforme a lo expuesto por la fiscalía mexicana mediante un comunicado, no fue hasta el martes 23 de septiembre que los familiares de Sánchez reconocieron su cadáver, por lo que el Gabinete de Seguridad federal confirmó que se inició una investigación para “localizar a los responsables y esclarecer este hecho”.

Riqueza, engaños y celebraciones ocultas: La vida de Regio Clown y B-King

El pasado miércoles 24 de septiembre, luego de enterarse del suceso, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, condenó el crimen de los artistas: “Asesinaron a nuestra juventud en México, un Estado fortalecido por la estúpida política militar, prohibicionista y antinarcotraficante a la que obligan a la humanidad y al resto de América Latina”.

Desde hace un lustro, Petro ha sido un duro crítico de la guerra contra las drogas liderada por los Estados Unidos y México, debido a que considera que las desapariciones y secuestros, así como las extorsiones y el tráfico de personas, son prácticas habituales de los grupos criminales que operan en distintas zonas de los países en Norteamérica.

Lea más sobre la Copa Mundial del 2026: Las sedes que Trump considera inseguras y podrían ser reasignadas

Dadas las circunstancias, el caso, que involucra posibles vínculos con el crimen organizado en México, ha generado repercusiones diplomáticas, principalmente porque la fiscalía los halló envueltos en bolsas y con signos de tortura. Además, la investigación contempla la hipótesis de un secuestro, debido al estilo de vida ostentoso de ambos.

Tanto Regio Clown como B-King solían exhibirse en redes sociales con vehículos de lujo, aviones privados, motocicletas y caballos. No obstante, un mensaje hallado junto a los cadáveres abrió otra línea de investigación, ya que ahora se sospecha del vínculo de los cantantes con La Michoacana, un grupo criminal con conexiones en Colombia.

Vínculos con el crimen organizado

Ante esta situación, las autoridades se han enfocado en los vínculos de los cantantes con figuras del crimen organizado, ya que presuntamente compartían su ubicación con la modelo venezolana Angie Miller y otra persona identificada como Mariano, el Comandante, un enlace de narcotraficantes que recluta artistas para fiestas privadas.

A pesar de las sospechas, los encargados del caso dejaron en libertad a Angie Miller, quien había sido capturada por una unidad antisecuestro de la fiscalía del Estado de México, debido a su cercanía con los cantantes colombianos. No obstante, los fiscales de la capital mexicana han declinado brindar más datos o detalles de la investigación.