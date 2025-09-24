Quiénes son B-King y Regio Clown, artistas colombianos hallados muertos en México

El martes 16 de septiembre fueron reportados como desaparecidos los músicos colombianos B-King y Regio Clown. Fuentes cercanas comentaron que ese día acudieron a un gimnasio en Polanco, Ciudad de México, y luego planeaban reunirse con algunas personas para almorzar, pero no se volvió a tener noticias de ellos, informó El País.

La BBC reportó que los cuerpos fueron localizados en el municipio de Cocotitlán, a 50 kilómetros de Ciudad de México. Según el medio, la fiscalía mexicana confirmó la muerte de los artistas el lunes 22 de septiembre. El País añadió que la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la fiscalía capitalina realizan investigaciones para esclarecer cómo los músicos llegaron hasta los límites de la ciudad.

Quiénes eran B-King y Regio Clown

Byron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King, tenía 31 años. Según El País, era originario del departamento de Santander, Colombia, aunque en los últimos años vivió en Medellín para impulsar su carrera como músico urbano.

Inició su trayectoria en 2016 y desde entonces se presentó en centros nocturnos de Colombia. Viajó a México junto a Regio Clown para dar un concierto, su primera oportunidad en el mercado internacional. Su estilo combinaba ritmos de reguetón y música urbana latina, como se evidencia en su más reciente sencillo, Como yo, según la BBC.

B-King también alcanzó notoriedad por su relación con la DJ colombiana Marcela Reyes. Juntos lanzaron la canción Destino. Tras su ruptura, el cantante mencionó en mayo de 2025 que había recibido mensajes intimidantes del equipo de Reyes.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró que el asesinato podría estar vinculado con el narcotráfico mexicano. Sin embargo, autoridades mexicanas no han confirmado relación alguna con organizaciones criminales, indicó la BBC. El medio señaló que la muerte de B-King fue asociada con su parentesco con Camilo Torres Martínez, alias Fritanga.

Torres Martínez fue cabecilla del Clan del Golfo, el mayor cartel de Colombia. No obstante, el medio destacó que Fritanga afirmó desde prisión que no tenía relación con B-King.

Por su parte, Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como Regio Clown, tenía 35 años. El Espectador informó que era originario del Valle del Cauca, aunque residía en México desde hacía varios meses. En redes sociales se describía como empresario, coach y guía espiritual. Según El País, uno de sus proyectos era un estudio de asesoría de imagen.

De acuerdo con la BBC, su propuesta musical mezclaba ritmos urbanos latinos con beats electrónicos. En sus redes sociales anunció un concierto junto a B-King el 14 de septiembre en un bar de la avenida Insurgentes Sur, publicó El País.