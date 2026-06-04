“La era de hielo 6: Mundo de Lava” lanza su primer adelanto: fecha de estreno y lo que se sabe de la historia que regresa años después

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“La era de hielo 6: Mundo de Lava” lanza su primer adelanto: fecha de estreno y lo que se sabe de la historia que regresa años después

La franquicia de La era de hielo regresará a los cines con su sexta producción, que traerá una nueva aventura para Manny, Sid, Diego y toda la manada. Esto es lo que se conoce sobre su estreno e historia.

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Era de hielo ya tiene título la sexta entrega

Cada entrega de La Era del Hielo es una aventura para reír. (Foto Prensa Libre: tomada de IMDB)

En una nueva aventura que llevará a los protagonistas a recorrer espacios inéditos del Mundo Perdido y a enfrentarse a nuevos peligros, La era de hielo da el primer vistazo de su sexta producción, titulada La era de hielo 6: Mundo de Lava.

Titulada en inglés Ice Age: Boiling Point (La era de hielo: Punto de ebullición), esta nueva película reunirá nuevamente a Manny, Sid, Diego, Ellie, Crash y Eddie. La producción llegará más de 20 años después del debut de La era de hielo y varios años después de La era de hielo: Choque de mundos.

Disney y 20th Century Animation son los responsables de traer de vuelta esta franquicia. Para esta trama, los creativos decidieron abandonar el escenario invernal y trasladar a los personajes a nuevas áreas del Mundo Perdido, donde enfrentarán peligros relacionados con la actividad volcánica y los ríos de magma.

En esta película, Buck acompañará a la inusual manada en una aventura marcada por amenazas geológicas. Además, aparecerán nuevas especies que habitan en zonas cercanas a los volcanes y que representarán un peligro para los protagonistas.

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Medios como The Hollywood Reporter destacan que la producción también contará con dinosaurios y escenarios llenos de riesgos provocados por la lava volcánica. Según anunció Disney, la película llegará a las salas de cine el 5 de febrero del 2027.

Como es habitual, el adelanto revelado por 20th Century Animation y Disney presenta una bellota, seguida por Scrat, la icónica ardilla dientes de sable, que es elevada al cielo mientras su cola se quema. Después aparecen Manny, Sid, Diego, Ellie, Crash y Eddie junto a Buck.

El avance muestra escenarios dominados por la lava y múltiples peligros. Además, presenta a Baby Scrat, un personaje que, según Infobae, apareció por primera vez en la serie de Disney+ Ice Age: Scrat Tales.

Para esta nueva película, Disney traerá de regreso al elenco de voces en inglés que ha acompañado a la franquicia desde su inicio en el 2002 con el estreno de La era de hielo.

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El elenco está conformado por Ray Romano, como Manny; Queen Latifah, como Ellie; John Leguizamo, como Sid; Denis Leary, como Diego; y Simon Pegg, como Buck.

La película también contará con la dirección de John Donkin y la producción de Lori Forte, por lo que se espera que se integre a la exitosa franquicia conformada por:

  • La era de hielo
  • La era de hielo 2
  • La era de hielo 3: El origen de los dinosaurios
  • La era de hielo 4: La formación de los continentes
  • La era de hielo: Choque de mundos

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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