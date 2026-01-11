La fortuna que dejó Yeison Jiménez tras su muerte en un accidente aéreo

La muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, de 34 años, quien pereció junto con otras cinco personas en un accidente de avión ocurrido el sábado 10 de enero, tiene consternada a Colombia, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro.

La Fiscalía General informó que abrió “una indagación relacionada con el siniestro de la aeronave particular”, que se estrelló al intentar despegar del aeropuerto de Paipa (Boyacá) y cayó en un campo cercano al final de la pista.

El avión bimotor quedó calcinado tras el accidente, en el que murieron también el mánager del artista, Jefferson Osorio; otros integrantes de su equipo de trabajo, y el piloto de la aeronave.

Tras el accidente ha circulado un video grabado desde el interior de la aeronave segundos antes del despegue y subido a sus redes sociales por Weisman Mora, fotógrafo del artista —también fallecido—, en el que se ve al piloto chateando en su celular durante la maniobra de despegue.

En la imagen se observa también el panel de control de la aeronave con aparentes mensajes de advertencia sobre una posible falla eléctrica que, al parecer, el piloto no notó, lo que ha dado lugar a especulaciones sobre lo sucedido.

El cantante tenía previsto presentarse la noche del sábado en una fiesta popular del municipio de Marinilla, en Antioquia (noroeste), donde lo esperaba su banda. Los organizadores hicieron un minuto de silencio y un homenaje simbólico a la hora en que estaba programada su presentación.

¿Cuál era la fortuna de Yeison Jiménez?

De acuerdo con un reporte del diario El Tiempo, que citó a allegados del cantante, Yeison Jiménez había logrado amasar y consolidar una importante fortuna representada en propiedades en Estados Unidos, una hacienda en los Llanos, un criadero de caballos y su empresa YJ Company.

Los datos señalan que existían registros de activos de entre 8 mil y 16 mil millones de pesos colombianos, lo que equivale aproximadamente a entre US$ 2.2 millones y US$ 4.3 millones,(Q15 millones y Q29 millones).

También se le relaciona con otros negocios. El medio colombiano menciona que allegados del artista aseguraron que su principal preocupación era un pleito legal relacionado con una estafa de la que habría sido víctima.

El exfiscal Mario Iguarán confirmó al diario colombiano que Yeison Jiménez había contratado sus servicios para resolver el caso. Según se detalló, el cantante buscaba recuperar una bodega y vehículos de alta gama. El artista hizo la denuncia contra los supuestos responsables de apropiarse de parte de su dinero y de un negocio de camionetas de lujo.

“El proceso judicial derivó en tres condenas, una de ellas contra un sujeto oriundo de Duitama, Boyacá, por los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada y falsedad en documento público”, cita el medio.

Yeison Jiménez vivía en pareja con Sonia Restrepo y era padre de tres hijos: Camila, Thaliana y Santiago, los herederos del artista.

Con información de EFE.



