¿Quién era Yeison Jiménez, el cantante que murió en un accidente de avioneta en Colombia?

Seis personas fallecieron el sábado 10 de enero, incluido el popular cantante Yeison Jiménez, cuando la avioneta en la que viajaban se estrelló.

Fotografía de archivo del del cantante colombiano Yeison Jiménez. Uno de los principales exponentes de la música popular del país, iba a bordo de la avioneta que se accidentó, según confirmaron medios locales. (Foto Prensa Libre: EFE)

“No hay sobrevivientes” del accidente aéreo ocurrido el sábado 10 de enero, confirmó el coronel Álvaro Bello, de la Dirección General de Aeronáutica Civil, a Caracol Radio. Las autoridades indicaron que entre las víctimas se encuentran el cantante Yeison Jiménez, de 34 años, y su mánager, Jefferson Osorio.

El intérprete de música popular colombiana, reconocido por fusionar ritmos de ranchera y corrido de influencia mexicana, gozaba de gran popularidad en su país. Algunas de sus canciones, como Aventurero o Guaro, acumulan millones de reproducciones en YouTube y Spotify.

Billboard publicó que, en el 2024, el cantautor logró cumplir uno de sus sueños al agotar en tres ocasiones las entradas del Movistar Arena, en Bogotá, con más de 40 mil asistentes a sus conciertos.

Yeison Jiménez ofreció su último concierto la noche del viernes 9 de enero del 2026, en el municipio de Málaga, Santander. Durante la presentación expresó su último mensaje en público: “Muchas gracias, Málaga, Santander. Encantado de venir a su tierra… nos vemos en el estadio El Campín”, en referencia a otro de los conciertos programados en su agenda.

Nacido en el pequeño municipio de Manzanares, en el departamento de Caldas (noroeste), Yeison Jiménez tuvo una carrera meteórica en la industria del espectáculo. En el 2021 firmó contrato con una disquera asociada a Universal Music, y ese mismo año fue jurado del popular reality musical Yo me llamo, de Caracol Televisión.

El intérprete tenía planes de boda con Sonia Restrepo, quien fue su pareja durante más de una década y con quien tenía tres hijos.

Su último sencillo, Pedazos, fue lanzado hace cuatro meses. En su última publicación en Instagram canta Ni tengo ni necesito y escribió: “siempre humilde porque lo que Dios da también lo puede quitar”.

Un trágico accidente

La avioneta privada en que viajaba Yeison Jiménez despegó del aeródromo de Paipa, municipio de unos 30 mil habitantes en el departamento de Boyacá, cerca de las 16.00 horas locales (21.00 GMT). Tenía como destino la ciudad de Medellín (noroeste).

El Ministerio de Transporte indicó, en un comunicado, que la muerte del cantante y de otros cinco ocupantes, incluido el piloto, ocurrió en las inmediaciones del aeródromo. Caracol publicó algunas imágenes del acciedente en el siguiente video.

Un video que circuló en redes sociales muestra el momento del despegue de la aeronave, que no logró elevarse y se precipitó a gran velocidad fuera de la pista. La avioneta chocó cerca de un área boscosa y se incineró, según se aprecia en otro video.

La Fiscalía anunció que iniciará una investigación para esclarecer las causas del accidente.

La autoridad de Medicina Legal de Colombia informó que los cuerpos serán trasladados a Bogotá, donde se les practicarán estudios para su identificación.

Con información de AFP y EFE

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

ARCHIVADO EN:

Accidente Música Tendencias entretenimiento Yeison Jiménez 
