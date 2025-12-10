El video que muestra cómo un avión aplasta un automóvil en una autopista de Florida

El pasado 8 de diciembre la cámara de seguridad de un vehículo registró el momento en que una avioneta cae sobre un automóvil en medio de una autopista en el condado de Brevard, Florida.

De acuerdo a Univisión, el accidente ocurrió a las 17 horas y 45 minutos del lunes, y dejó a la conductora del vehículo con heridas leves.

El video, que ha circulado en redes sociales, muestra la autopista I-95, cuando repentinamente se ve cómo la avioneta comienza a descender en la carretera.

En eso, se ve cómo la avioneta cae encima de un vehículo que circulaba por la ruta, lo que causa daños materiales, además de generar sorpresa a los conductores que grabaron el video.

Los informes recogidos por Univisión señalan que la avioneta se trata de una Beechcraft 55 que llevaba a cabo un vuelo de instrucción.

Dentro de la avioneta, según el medio, iban un piloto y un pasajero, ambos de 27 años.

🛩️👀🤯😱



Dramatic video shows the moment a plane collided with a car after losing engine power. This happened on I-95 in Brevard County, Florida, on Monday!



The woman driving the car was transported to a nearby hospital with minor injuries. The pilot and his passenger were… pic.twitter.com/PFhzsvA0vU — DK🇺🇸🦅🇺🇸 (@1Nicdar) December 10, 2025

Las primeras investigaciones de las autoridades afirman que la avioneta sufrió de un fallo en el motor, lo que habría obligado al piloto a aterrizar de emergencia.

Con respecto al automóvil, el vehículo afectado fue un Toyota Camry 2023, mientras que la conductora fue una mujer de 57 años.

Lugo del accidente, varios carriles de la autopista tuvieron que cerrarse temporalmente mientras los cuerpos de socorro atendían a los afectados.

Finalmente, la Federación de Administración de Aviación (FAA en inglés) dijo que abrirá una investigación para poder conocer las causas exactas del accidente.

Lea también: Video muestra cómo una ciudadana estadounidense es detenida por error en operativo migratorio en Florida