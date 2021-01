“La Llorona”, de Jayro Bustamante, en el listado de mejor película de habla no inglesa de Variety

"La Llorona" ha triunfado a nivel nacional e internacional desde su lanzamiento en 2019. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

La revista Variety cada año realiza las predicciones de las producciones y artistas que podrían estar nominados en los próximos premios Oscar y Globos de Oro. El pasado 1 de enero publicaron los listados de las distintas categorías y en el listado de las mejores películas de habla no inglesa se incluye el tercer film del cineasta Jayro Bustamante.

Bustamante dio a conocer la noticia por medio de sus redes sociales, bajo el mensaje “qué emoción comenzar el año así. Variety nos puso en su lista de mejor film de habla no inglesa. Felicidades equipo @lalloronapelicula @lacasadeproduccion”.

“La Llorona”, la tercera película de la trilogía del cineasta guatemalteco, es una historia en la que reinterpreta la leyenda de Guatemala y reflexiona acerca de las heridas que dejó el Conflicto Armado Interno.

“La Llorona” se encuentra en el quinto lugar, de las 10 películas de habla no inglesa de las predicciones para los Globos de Oro. En el puesto uno está “Minari” de Estados Unidos; en el segundo lugar “The life Ahead” de Italia; en el tercer lugar “Another Round” de Dinamarca; y en el cuarto lugar “I Carry You With Me” de México.

Según la publicación de la revista, el circuito de premios de Varity es el “hogar” de las predicciones oficiales para los premios Oscar que realiza el editor de cine Clayton Davis.

Desde su estreno en Venecia en agosto de 2019, la tercera película de Bustamante ha acaparado la atención de los críticos y de los amantes del cine. Además, ha sido proyectada en distintos festivales reconocidos como el FILMAR o el de Sundance, entre otros.

El pasado 13 de diciembre la Sociedad de Críticos de Cine de Boston (Bioston Society of Film Critics (BSFC)), le otorgó un nuevo galardón. “La Sociedad de Críticos de Cine de Boston dedica nuestra selección de premios de 2020 en solidaridad y apoyo a los cines locales, los trabajadores del cine y todos aquellos que perseveran para defender la industria de exhibición de películas durante estos tiempos difíciles”, publicó la BSFC en su sitio web.

“La Llorona” sobresalió en una de las 15 categorías y fue reconocida como Mejor película en lengua no inglesa.

El 14 de diciembre también se anunció su nominación en los Premios Lumiere, en Francia, en la categoría Mejor coproducción.