“La Luz de Belén”: Universidad Popular presenta obra de teatro navideña sobre el nacimiento de Jesús

El espíritu navideño trasciende las compras y los regalos. El verdadero significado de la Navidad está en la unidad, la alegría y todo aquello que se comparte con los seres amados. Asimismo, en esta época se conmemora el nacimiento de Jesús desde una visión cristiana.

La compañía de teatro de la Universidad Popular (UP) presenta La Luz de Belén, una obra familiar que celebra ese espíritu navideño y el significado profundo que encierra una de las temporadas más emotivas del año.

Según la UP, la obra invita a reflexionar sobre la importancia del amor, la paz y la esperanza durante estas fechas.

“Con escenas llenas de alegría y simbolismo, la historia recuerda cómo la llegada del Niño Jesús trae luz y esperanza al mundo, inspirando a grandes y pequeños a valorar los valores que unen a las familias y comunidades”, indica la Universidad Popular.

Añade que el mensaje se centra en la esencia de la Navidad y el nacimiento de Jesús como una luz que aún ilumina los corazones y alimenta la fe en un mundo mejor.

Fechas

15, 22 y 29 de noviembre de 2025

Hora

17 horas

Lugar

Sala de Teatro Manuel Galich, Universidad Popular, zona 1 de la ciudad capital

Precio

Q75

Reservaciones

Para más información: 5645-6530, 2232-8433 y 2232-5181

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar de la semana y del fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala recibirá una guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

Si desea compartir su evento, puede enviar la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

*Prensa Libre no se hace responsable de cancelación, recalendarización o cambios en este evento.