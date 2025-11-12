escenario
“La Luz de Belén”: Universidad Popular presenta obra de teatro navideña sobre el nacimiento de Jesús
Durante la Navidad, miles de personas en Guatemala y el mundo celebran el nacimiento de Jesús. Compartimos los detalles de "La Luz de Belén", obra de teatro inspirada en esta época.
Durante la Navidad se celebra el nacimiento de Jesús. Tome nota de los detalles sobre "La Luz de Belén", una obra teatral sobre esta época. Imagen ilustrativa. (Foto Prensa Libre: EFE)
El espíritu navideño trasciende las compras y los regalos. El verdadero significado de la Navidad está en la unidad, la alegría y todo aquello que se comparte con los seres amados. Asimismo, en esta época se conmemora el nacimiento de Jesús desde una visión cristiana.
La compañía de teatro de la Universidad Popular (UP) presenta La Luz de Belén, una obra familiar que celebra ese espíritu navideño y el significado profundo que encierra una de las temporadas más emotivas del año.
Según la UP, la obra invita a reflexionar sobre la importancia del amor, la paz y la esperanza durante estas fechas.
“Con escenas llenas de alegría y simbolismo, la historia recuerda cómo la llegada del Niño Jesús trae luz y esperanza al mundo, inspirando a grandes y pequeños a valorar los valores que unen a las familias y comunidades”, indica la Universidad Popular.
Añade que el mensaje se centra en la esencia de la Navidad y el nacimiento de Jesús como una luz que aún ilumina los corazones y alimenta la fe en un mundo mejor.
Fechas
15, 22 y 29 de noviembre de 2025
Hora
17 horas
Lugar
Sala de Teatro Manuel Galich, Universidad Popular, zona 1 de la ciudad capital
Precio
Q75
Reservaciones
Para más información: 5645-6530, 2232-8433 y 2232-5181
