La muñeca de “El Juego del Calamar”: así vigila las calles en algún lugar del mundo

Quienes ya vieron el primer episodio recordarán —con singular vividez, cabe aclarar— a la fatídica muñeca que vigila impasible a los participantes en el primer juego; la inquietante figura que obliga a no moverse, a permanecer lo más quietos posible. Asimismo, seguro recordarán el destino que aguarda a cualquiera que se atreva a desobedecerla. Pero si pensabas que el terror se quedaría del otro lado de la pantalla chica, te llevarás una sorpresa al ver lo que el equipo de Netflix ha instalado en la capital de Filipinas.

A partir de septiembre de este año, el centro comercial Robinsons Galleria Ortigas tiene un par de ojos rojos que nunca se cierran. Así es; una réplica de la muñeca se ha instalado en el cruce peatonal hacia la entrada del establecimiento. Un poco más pequeño que el modelo original utilizado en la producción, el objetivo de este animatrónico es el opuesto a su homólogo televisivo: salvar la vida, no terminar con ella.

Esto se debe al hecho de que la figura se ha instalado para evitar que la gente cruce la calle a destiempo, cuando el paso no está permitido y podrían sufrir un accidente. Equipada con detección de movimiento, con lo cual es capaz de seguir con la vista a los infractores, haciendo brillar sus ojos de color rojo para advertirles del peligro.

Better play by the rules because she's always watching. Will you make it past the first round of Squid Game? 🦑 pic.twitter.com/qvTlHddqsr

— Netflix Philippines (@Netflix_PH) September 22, 2021