La película guatemalteca Nebaj fue galardonada en Atlanta, Georgia

Fernando Cuautle durante la producción Nebaj. (Foto Prensa Libre: A. R. Producciones).

El cineasta Kenneth Müller compartió en sus redes sociales un nuevo premio para la película Nebaj en el Georgia Latino Film Festival. Fue seleccionada como – Mejor película internacional y destaca al actor mexicano Fernando Cuautle como Mejor actor principal.

Lea más Diego Boneta en Monster Hunter EFE 22 de diciembre de 2020 a las 04:34h

Nebaj es la tercera entrega del cineasta Guatemalteco Kenneth Müller. Fernando ha sido elogiado por la critica internacional desde Nebaj. Este es el segundo premio internacional, que reconoce al actor por su brillante actuación.

Muy feliz de compartir que nuestra película NEBAJ ha sido premiada nuevamente; en el marco del Georgia Latino Film Festival: – Mejor película internacional. – Mejor actor principal (Fernando Cuautle.). Felicidades a todo el equipo#Atlanta #EstadosUnidos #Georgia #Nebaj pic.twitter.com/XYn4Cwj0nA — Kenneth Müller (@kennethmullerg) December 23, 2020

La producción premiada cuenta la historia de Tomás Guzaro (Fernando Cuautle), un joven aldeano ixil que en la década de los ochenta, en medio del conflicto armado entre la guerrilla y el Ejército de Guatemala, consiguió rescatar a más 250 personas e impedir su muerte por el hecho de tener creencias diferentes.

“Estamos contentos de estos festivales que aceptan contar estas historias que no narran la versión oficial y agradezco en especial a Tomás Guzaro quien nos ha permitido contar su historia”, dice Müller.

La historia, basada en hechos reales, es una adaptación del libro Escaping the Fire: How an Ixil Mayan Pastor Led His People Out of a Holocaust During the Guatemalan Civil War —Escapando del fuego: cómo un pastor maya ixil lideró a su pueblo para escapar del holocausto en Guatemala—, publicado en el 2010 por Terry Jacob McComb.

Este es uno de los festivales de cine más diversos y recibe a una audiencia de casi mil 500 actores independientes, directores de productores con más de 30 proyecciones de documentales independientes, internacionales, animados, de realidad virtual, videos musicales y cortometrajes. con presentaciones de todo el mundo. Este año a causa de la pandemia el Festival fue virtual y los premios fueron entregados después.

En enero pasado la cinta recibió en el Festival Internacional de Cana Dorada, en República Dominicana, como Mejor película latina del año y en esa ocasión Cuautle también fue reconocido como actor revelación.

La película Nebaj llevó cerca de un mes de filmación. En esta participan personalidades como Saúl Lizaso, Ana Serradilla, David Medel, Diego Alfonso y Fernando Cuautle. Ale Mendoza también se presenta en su faceta de actor.

Cuautle participó recientemente al lado de Diego Boneta en la galardonada cinta Mexicana Nuevo Orden, película que obtuvo el León de Plata de Venecia en la última edición de la mano del cineasta mexicano Michel Franco.

Müller también comparte que para el 2021 están trabajando en documentales y espera presentar una nueva producción.