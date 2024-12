Escenario

La pieza que vistió Lucero Mijares para cantarle a la Virgen de Guadalupe

Durante la serenata a la advocación del Día de la Virgen de Guadalupe en México, cantó Lucero Mijares, quien está dando mucho de qué hablar por su interpretación y también por la prenda que utilizó.

Lucero Mijares interpretó una canción durante el Día de la Virgen de Guadalupe 2024, la cual se ha hecho viral. (Foto Prensa Libre: IG luceromijaresoficial)

El lugar ubicado en el Cerro del Tepeyac desde el siglo XVI ha sido visitado por peregrinos de todo el mundo. Cada 12 de diciembre, en la Basílica de la Virgen de Guadalupe, en Ciudad de México artistas devotos interpretan canciones como serenata a la imagen icónica con motivo de celebrarse su día.

En este año se hizo presente Lucero Mijares, ella tiene 19 años y su historia se ha dado a conocer como hija de Lucerito y Manuel Mijares.

En el mundo del entretenimiento ha hecho teatro, canta y también ha participado en programas que han aumentado su fama.

Durante la última serenata a la Virgen cantó por primera vez. Lleno es escenario con su voz cuando interpretó Te lo pido por favor, de Alberto Aguilera Valadez, conocido como Juan Gabriel. Un tema de 1987.

En redes sociales se encuentran críticas positivas acerca del momento de la joven frente al altar. "Qué hermoso regalo para la Virgen, cantas como los ángeles", "espectacular presentación", apenas son dos ejemplos de los múltiples comentarios que ha despertado la mexicana.

Antes de cantar, envió un mensaje diciendo: “Virgencita, gracias por todo lo que nos das, cuídanos muchísimo y estoy muy emocionada de estar aquí cantándote”.

En su presentación, vistió una capa que lleva en la espalda una imagen bordada a mano de la Virgen de Guadalupe y Juan Diego, la cual pertenece a su mamá, Lucero.

Fue la misma madre de la artista quien publicó en sus redes sociales un mensaje emotivo contando la historia de esta prenda:

“Quiero contarles algo que me ha sorprendido y me ha emocionado mucho. Cuando supe que a mi Lucero Mijares la habían invitado a cantarle a nuestra Virgen de Guadalupe este año para sus tradicionales Mañanitas en la Basílica, me puse súper feliz, igual que ella.

¡Qué alegría tan grande!”.

Lea más: Lucero y Mijares reviven aparente romance durante concierto en Texas

Como tal vez saben, llevo 42 años yendo a cantarle a nuestra Morenita a su casa cada año para agradecerle todas sus bendiciones y felicitarla en su cumpleaños. Me considero muy afortunada.

Una noche antes de su serenata, me acordé de que guardaba una prenda que alguna vez usé para cantarle a la Reina, aunque no recordaba exactamente en qué año. Se me ocurrió sugerirle a mi Lucero si quería usarla en esta primera y tan importante ocasión de cantarle a la Virgencita. Le encantó la idea y se la puso para ese especial momento, cantándole con el corazón.

Cabe mencionar que esa prenda tiene bordada en la espalda la imagen de la Morenita con Juan Diego, un trabajo muy lindo hecho a mano.

Resulta que esa prenda la usé para cantarle a nuestra Virgen de Guadalupe hace 20 años, precisamente cuando estaba esperando a que ella naciera. Lucero nació dos meses después de cantarle y pedirle a la Virgen su bendición para mi hijo y “para el que está por venir” (no sabíamos que sería niña).

Así que digamos que esta es la segunda vez que mi niña “usa” esta prenda, que ahora tiene un significado aún más especial. Me encantó y no quise dejar de compartirlo".