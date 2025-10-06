escenario
“La ratita presumida” regresa al teatro infantil en Guatemala
Thriambos Producciones presenta “La ratita presumida”, una obra de teatro apta para toda la familia.
"La ratita presumida" tendrá distintas funciones durante octubre. (Foto Prensa Libre: Thriambos Producciones)
¿Busca diversión familiar? La ratita presumida llega a escena para entretener a chicos y grandes. Se trata de una historia basada en el cuento del mismo nombre, bajo la dirección y producción de Luis Román.
La obra narra la historia de una ratita coqueta, presumida por su belleza. Al encontrar una moneda de oro, empieza a pensar en qué gastarla. Aunque muchos quieren casarse con ella, su anhelo es ser independiente, según indica el argumento.
Algunos personajes destacados son la Conejita, la Ovejita y el Ratón Gris, quien está perdidamente enamorado de la protagonista. También aparecen personajes simpáticos como las Gallinas, el Gallo Vanidoso, el Perro, la Mari Poza, las ratitas, Mamá Ratita y el Gato Malo, villano de esta obra.
La producción general está a cargo de Thriambos Producciones, y las coreografías fueron creadas por Milton González.
Fechas
Domingos 12 y 19 de octubre de 2025
Hora
- 12 de octubre: Habrá dos funciones a las 11 y 16 horas respectivamente.
- El 19 de octubre, únicamente a las 16 horas.
Hay dos elencos distintos, según Thriambos Producciones.
Lugar
Teatro Thriambos, Unicentro, zona 12
(Parqueo gratuito y seguro)
Precio
Q75
Reservaciones
Venta de boletos a través de WhatsApp: 3091-0982
