“La ratita presumida” regresa al teatro infantil en Guatemala

¿Busca diversión familiar? La ratita presumida llega a escena para entretener a chicos y grandes. Se trata de una historia basada en el cuento del mismo nombre, bajo la dirección y producción de Luis Román.

La obra narra la historia de una ratita coqueta, presumida por su belleza. Al encontrar una moneda de oro, empieza a pensar en qué gastarla. Aunque muchos quieren casarse con ella, su anhelo es ser independiente, según indica el argumento.

Algunos personajes destacados son la Conejita, la Ovejita y el Ratón Gris, quien está perdidamente enamorado de la protagonista. También aparecen personajes simpáticos como las Gallinas, el Gallo Vanidoso, el Perro, la Mari Poza, las ratitas, Mamá Ratita y el Gato Malo, villano de esta obra.

La producción general está a cargo de Thriambos Producciones, y las coreografías fueron creadas por Milton González.

Fechas

Domingos 12 y 19 de octubre de 2025

Hora

12 de octubre: Habrá dos funciones a las 11 y 16 horas respectivamente.

El 19 de octubre, únicamente a las 16 horas.

Hay dos elencos distintos, según Thriambos Producciones.

Lugar

Teatro Thriambos, Unicentro, zona 12

(Parqueo gratuito y seguro)

Precio

Q75

Reservaciones

Venta de boletos a través de WhatsApp: 3091-0982

